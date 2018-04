Le pagelle del Brescia - Torregrossa trascinatore, Furlan ispirato

Risultato finale: Spezia-Brescia 0-1

© foto di Federico Gaetano

Minelli 6.5 - Si comporta bene sugli squilli dello Spezia ad inizio match.

Coppolaro 6.5 - Puntuale in entrambe le fasi di gioco. Porta a casa una sufficienza piena.

Gastaldello 6 - Fa a sportellate con Granoche e vince senza dubbio il duello personale con l’attaccante.

Somma 6 - Ad inizio match lascia un po’ troppo spazio agli avversari, col passare dei minuti cresce la fiducia e lo Spezia fa molta fatica ad entrare in area.

Curcio 6 - Resta spesso agganciato ai centrali ma disputa comunque un buon match.

Bisoli 6 - Lotta in mezzo al campo e si rende utile in entrambe le fasi di gioco.

Tonali 6.5 - Grande lavoro in fase di interdizione davanti alla difesa, non risparmia energie anche in avanti.

Furlan 7 - Il suo passo mette spesso in difficoltà i centrocampisti del Cesena, che faticano a leggere in anticipo le sue intenzioni. Dal 91’ Meccariello SV.

Torregrossa 7 - Sblocca il match da grande opportunista e aiuta la squadra a rifiatare con una serie di palloni protetti con grande furbizia. E’ prezioso per il Brescia, ancor di più quando non c’è Caracciolo.

Spalek 6 - Si sacrifica molto sulla sua corsia di competenza, riesce a tenere unite le linee offensive. Dal 65’ Okwonwko 6 - Prova a sfruttare la sua velocità negli spazi lasciati dallo Spezia nel finale.

Rivas 5.5 - Per troppa frenesia rischia quasi di farsi espellere ad inizio ripresa e Boscaglia decide di richiamarlo in panchina, non troppo soddisfatto di quanto visto fino a quel momento. Dal 53’ Embalo 5.5 - Non un grande impatto sul match.