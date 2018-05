Le pagelle del Brighton - Bene Gross, granitica la difesa

Risultato finale: Brighton-Manchester United 1-0

Ryan 6.5 - Lucido e attento per 90', attento su Pogba nella ripresa.

Bruno 6.5 - Buona prova come terzino. Tiene a bada gli attaccanti avversari.

Duffy 6.5 - Pochissime sbavature nella sua gara. Usa il fisico e l'esperienza per non farsi superare.

Dunk 6.5 - Si integra bene con i compagni. Match senza grandi problemi difensivi.

Bong 6 - Qualche problema in più con Mata, ma se la cava.

Knockaert 6 - Va a sprazzi, meglio nella ripresa rispetto alla prima frazione di gioco.

Stephens 6.5 - Gara giudiziosa, senza tanti fronzoli. Grintoso fino all'ultimo.

Propper 6.5 - Fa girare la palla non sempre con lucidità. Positivo in fase di non possesso.

Izquierdo 6.5 - L'esterno ci prova, ma non è sempre lucido nella prima parte. Bene nel secondo tempo. Suo l'assist per il gol di Gross. (Dal 88' March s.v. ).

Gross 7 - Gol storico al termine di una buona prestazione. Il suo colpo di testa stende lo United e dà i tre punti ai padroni di casa. (Dal 83' Kayal s.v. ).

Murray 6.5 - Poche possibilità di tirare in porta (a parte una nella prima parte di gara), ma gioca col fisico e sbaglia pochissimo. (Dal 90' Ulloa s.v. ).