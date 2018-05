Le pagelle del Burnley - Pope bersagliato. Hendrick caparbio

Risultato finale: Arsenal-Burnley 5-0

Pope 4,5 - Cerca di limitare i danni incassando inesorabilmente cinque reti.

Lowton 5 - Patisce vistosamente la velocità di Aubameyang non riuscendo ad arginarlo.

Long 5,5 - Gioca al centro della difesa contenendo, a tratti, Lacazette.

Tarkowski 5 - Affianca Long non risultando impeccabile in un paio di circostanze difensive.

Ward 5 - Subisce palesemente la catena di destra dei Gunners, Mkhitaryan-Héctor Bellerín, non trovando le giuste contromisure.

Lennon 4,5 - Interpreta timidamente il ruolo di centrocampista di fascia trovandosi costretto più a difendere che ad attaccare (dal 71' Nkoudou 6 - Subentra a Lennon vivacizzando il centrocampo del Burnley).

Cork 5 - Soffre i centrocampisti avversari finendo per farsi inibire in fase d'impostazione.

Westwood 5 - Interpreta generosamente il ruolo rincorrendo, per lo più, gli avversari.

Guðmundsson 5,5 - Gestisce pochissimi palloni cercando, e non trovando, la giocata giusta (dall'89' Wells sv - Prende il posto di Guðmundsson non avendo, per questioni di tempo, modo di farsi apprezzare).

Hendrick 6,5 - Lavora caparbiamente sulla trequarti sfiorando, un paio di volte, la rete personale.

Barnes 6 - Riceve pochi rifornimenti uscendo anzitempo a causa di un infortunio al braccio sinistro (dal 22' Vokes 6 - Sostituisce l'infortunato Barnes cercando coraggiosamente la via del gol).