Le pagelle del Cagliari - Attacco bocciato, Barella il più ispirato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cragno 5.5 - Al di là delle tre reti subite non è sempre irreprensibile negli interventi e in disimpegno.

Padoin 5 - In difficoltà contro Mandzukic per l’eclatante differenza di stazza. Ci tiene a far bella figura contro i suoi ex tifosi, ma non raggiunge la sufficienza. Dal 63’ João Pedro 5 - Assolutamente impalpabile.

Andreolli 6 - Chiude la strada ad Higuain quando l’argentino capita dalle sue parti, da affinare però il feeling con il compagno di reparto.

Pisacane 6 - Bravo nell’uno contro uno sul Pipita, approfittando anche di una condizione fisica favorevole.

Capuano 5.5 - Impegnato soprattutto in fase di contenimento, prova a limitare l’esuberanza bianconera dalle sue parti, ma non sempre ci riesce.

Faragò 6 - Corre tantissimo, proponendosi più volte in area avversaria con inserimenti a fari spenti che però non portano grossi risultati.

Cigarini 5.5 - Prima frazione di gioco al di sopra della sufficienza, nella ripresa gioca a ritmi più compassati e la squadra ne risente. Dall’81’ Dessena SV.

Ionita 6 - Fra i più attivi nella squadra di Rastelli, ma spesso le trame e i suggerimenti risultano di facile lettura.

Barella 6.5 - Tocca a lui tenere incollati centrocampo e attacco. Si sacrifica molto e prova a scuotere i suoi anche dopo l’errore dal dischetto di Farias svariando su tutto il fronte d'attacco.

Farias 5 - Avrebbe potuto raddrizzare il match approfittando del primo rigore concesso dal VAR, ma calcia quasi su Buffon e getta alle ortiche la chance.

Cop 5 - Poco movimento fra le linee e scarsa presenza in area di rigore. Serve ben altro al Cagliari per non far rimpiangere Borriello. Dall’81’ Sau SV.