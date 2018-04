Le pagelle del Cagliari - Barella a segno, Sau anonimo

Risultato finale: Genoa-Cagliari 2-1

Cragno 6 - Cade solo su rigore e su una perla di Medeiros. Per il resto prova lodevole.

Pisacane 6 - Qualche scricchiolio, ma se la cava con giudizio e un po' di mestiere.

Ceppitelli 5 - Prova a salvare la situazione in alcune circostanze, ma non convince in diverse situazioni. Soffre la fisicità degli attaccanti del Genoa. (Dal 64' Castan 5.5 - Un po' arrugginito, non sempre è puntuale nelle chiusure)

Andreolli 5.5 - In ritardo in diverse chiusure, che rischio nella prima parte di gara.

Faragò 6.5 - Primo tempo complicato, ma non molla. Decisamente meglio nella ripresa. Conquista un rigore, mette diversi cross interessanti.

Dessena 6 - Buon primo tempo, sempre nel vivo dell'azione. Cala nella ripresa. Esce per un problema fisico. (Dal 86' Deiola s.v. - )

Barella 6 - Preciso dal dischetto, in cabina di regia non è sempre lucido, ma, vista l'età, può solo migliorare.

Ionita 5.5 - Un paio di sortite e poco più. Prestazione opaca.

Lykogiannis 6.5 - Corre, pressa, sempre presente al centrocampo nelle azioni d'attacco. Non molla fino alla fine.

Sau 5 - Prestazione volenterosa, ma non arrivano tanti palloni giocabili. Dimostra però di essere lontano parente del bel giocatore ammirato qualche anno fa. (Dal 61' Ceter 5.5 - Qualche sponda e poco più.)

Pavoletti 6 - Prende un palo, sfiora il gol in un'altra circostanza, ma non è fortunato.