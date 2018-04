Le pagelle del Cagliari - Bene Faragò e Ionita, l'attacco non punge

Risultato finale: Cagliari-Bologna 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cragno 6 - Deciso in un paio di interventi.

Pisacane 6 - Regge il confronto con l’esuberanza di Verdi. Dal 90’ Romagna SV.

Ceppitelli 6 - Non soffre le poche avanzate dell’attacco del Bologna.

Castan 6 - Prestazione pulita, senza sbavature. Porta a casa la sufficienza.

Faragò 6.5 - I suoi continui affondi sono una risorsa importante per la squadra. Lascia inevitabilmente qualche spazio a Masina.

Ionita 6.5 - Tra i migliori del Cagliari. Ispirato, dà il suo costante contributo in entrambe le fasi di gioco. Dal 81’ Lykogiannis SV.

Barella 5.5 - Torna nel cuore della manovra sarda, ma con poca brillantezza.

Cigarini 5.5 - E’ lui a gestire la maggior parte dei palloni da smistare ai compagni, ma non sempre con grande precisione.

Padoin 6 - Mette in campo tutt’altra grinta rispetto al match con l’Inter.

Sau 5.5 - Ci mette impegno tra le linee, sfruttando lo spazio creato da Pavoletti, ma non incide come vorrebbe. Dal 65’ Han 5.5 - Non un grande impatto sul match.

Pavoletti 5.5 - Si mette al servizio della squadra, ma i compagni non approfittano del suo lavoro sporco. Ha sulla coscienza un’occasione clamorosa a fine primo tempo.