Le pagelle del Cagliari - Ceppitelli sfortunato, Han-Pavoletti si trovano

Cagliari-Lazio 2-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cragno 5,5 - Viene beffato nel finale da una parabola strana dopo il tacco di Immobile. Sul primo gol non legge bene la traiettoria disegnata da Luis Alberto.

Romagna 6 - In fase di possesso sembra un centrocampista aggiunto. Soffre nella ripresa dopo l'ingresso di Felipe Anderson.

Ceppitelli 6 - Bene nei duelli con Immobile, sfortunato nel deviare nella propria porta una punizione di Luis Alberto.

Castan 6,5 - Roccioso e sicuro su tutti gli interventi. Molto efficace.

Faragò 6,5 - Tiene una posizione piuttosto avanzata, impedendo a Lukaku di scendere in attacco. Arriva spesso sul secondo palo per chiudere l'azione.

Ionita 6 - Tanta quantità per lui oggi. Nella ripresa mette paura a Strakosha con un sinistro secco dal limite (dal 67' Deiola 5,5 - Prende un giallo, gioca pochi palloni.)

Padoin 6 - Garantisce l'equilibrio tattico ai suoi.

Barella 7 - Gioca come play basso, in un ruolo non suo. Sbaglia qualche appoggio di troppo, ma realizza con freddezza il rigore del 2-1 (dal 90' Dessena s.v.)

Miangue 6,5 - Decisivo per il momentaneo vantaggio del Cagliari: supera Basta sulla sinistra e mette un cross delizioso per Han.

Pavoletti 7,5 - Lavora molto per la squadra e si fa trovare pronto per il tap-in vincente dopo la traversa di Han. Caparbio nella ripresa quando si guadagna il rigore realizzato da Barella.

Han 6,5 - Molto vivace e attivo. Si muove su tutto il fronte d'attacco ed entra nell'azione del gol di Pavoletti, colpendo la traversa di testa (dall'80' Farias s.v.)