Le pagelle del Cagliari - Pavo-gol, Padoin combatte, Farias sprecone

Risultato finale: Fiorentina - Cagliari 0-1

© foto di Federico De Luca 2018

Cragno 6 - Con ogni probabilità neanche lui pensava di vivere un pomeriggio così tranquillo al Franchi. La scarsa precisione degli attacchi viola gli consente di uscire dal campo con, eccetto uscite, zero interventi compiuti.

Faragò 6 - Primo tempo di totale contenimento, poi quando la Fiorentina deve spingersi avanti e lascia spazi scoperti lui ha più campo da attaccare. Nel finale di partita potrebbe firmare il raddoppio ma calcia da troppo defilato.

Pisacane 6 - Una difesa tutta di nervi, la sua. Ingaggia continui duelli verbali, oltre che fisici, con Simeone. Nel mezzo qualche intervento rischioso ed altri ben calibrati. Fa innervosire pure Veretout, che sarà espulso. Tattica vincente.

Ceppitelli 6,5 - Il capitano della compagine cagliaritana è di un'eleganza unica quest'oggi nel portare a compimento i tanti interventi difensivi richiesti. Sul gioco aereo, soprattutto, non ha trovato alcun rivale.

Lykogiannis 7 - Usa le maniere forti su Chiesa e nel primo tempo la procedura ha gli effetti sperati. Apprezzabile l'assist per il gol del vantaggio di Pavoletti: un tiro-cross teso cui basta essere toccato.

Deiola 6 - Macina kilometri in entrambe le fasi, dovendo anche fare i conti con un dirimpettaio scomodo come Veretout. Nei primi minuti lo soffre molto, ma sulla lunga distanza lo gestisce meglio. Gamba preziosa, la sua. (dall'85' Andreolli s.v.)

Barella 6,5 - La sua presenza a fare da frangiflutti davanti alla difesa è una garanzia di un gioco efficace sia in costruzione che, caratteristica maggiormente richiesta oggi, in interdizione. Nella ripresa è ammonito ma non sente il peso.

Padoin 7 - Si fa vedere con un tiro già dopo pochi secondi. Mette in campo l'animo combattivo che mister Lopez aveva chiesto ai suoi. Ma non solo: si allarga e serve un pallone fantastico per Farias, che però manda sulla traversa.

Ionita 6 - Opera principalmente in fase di non possesso. Sarebbe trequartista ma altro non è che una scusa per rimanere incollato a Badelj in ogni istante: di fatto il croato non respira per colpa sua. Si stanca, è il primo ad uscire. (dal 69' Joao Pedro 6,5 - Si rivede dopo circa due mesi di sospensione. Si mette sulla trequarti e dopo pochi istanti smarca verso la porta Farias ma il compagno spreca clamorosamente).

Farias 5,5 - Si muove bene da un fronte all'altro dell'attacco e la sua velocità non è sempre facile da interpretare per i viola. Nella ripresa però si divora due gol clamorosi: incorna sulla traversa da due passi e dopo manda fuori di fronte a Sportiello. (dall'89' Dessena s.v.)

Pavoletti 7 - Sul gioco aereo, si sa, ha pochi rivali. E conferma la regola smarcandosi d'astuzia in area di rigore e impattando di testa per lo 0-1. Più si va avanti, meno palloni tocca ma sa rendersi utile anche nel lavoro sporco. Decisivo.