Le pagelle del Cagliari - Sfilza di insufficienze, attacco inconsistente

Risultato finale: Inter-Cagliari 4-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cragno 6 - Se il Cagliari rientra negli spogliatoi con un solo gol incassato nel primo tempo lo deve soprattutto a lui, che compie almeno due-tre interventi importanti. Nella ripresa cade sotto i colpi di Icardi, Brozovic e Perisic.

Romagna 5.5 - Con la difesa a tre, anche a causa del mancato apporto alla fase difensiva di Giannetti, fa enormemente fatica a contenere tutti gli attacchi provenienti dalla destra. Meglio da terzino.

Andreolli 5 - In alcune circostanze lascia troppi spazi agli attaccanti avversari, che penetrano in area di rigore con estrema facilità. Sfortunato quando tocca col pallone il braccio che vale la punizione dell’1-0 dell’Inter.

Castan 5 - Anche lui, al pari di Andreolli, vede sbucare attaccanti nerazzurri ovunque: in particolare Karamoh è una continua spina nel fianco. Un po’ molle nell’azione del 2-0 di Icardi.

Giannetti 4.5 - Lopez lo schiera come esterno di un centrocampo a cinque, lui fa estremamente fatica nelle due fasi: non riesce mai a puntare nell’uno contro uno D’Ambrosio e non ha il passo per contenere Perisic. Pesce fuor d’acqua. Nella ripresa lo sposta in avanti, ma non si nota.

Ionita 5 - Dà poca sostanza nel cuore del centrocampo rossoblù. Tocca a lui provare a spezzare il gioco degli avversari, ma non ci riesce quasi mai.

Cossu 5 - Viene praticamente circondato da Rafinha e dai due mediani dell’Inter, che lo ingabbiano e non riescono a fargli fare ciò che vuole in cabina di regia. (Dal 73’ Caligara 6 - Ha un buon impatto col match, anche se i ritmi sono abbastanza bassi nel finale di partita.)

Padoin 5 - In mezzo al campo fa molta fatica, insieme a Ionita non riesce proprio a fare da filtro alle ripartenze dell’Inter. Parecchio sottotono. (Dal 55’ Lykogiannis 5.5 - Prova un po’ a contenere Cancelo e fa ciò che può. Non riesce mai a ripartire.)

Miangue 5 - Ci si aspettava qualcosina in più nella metà campo avversaria, ma anche lui delude. Perde, inoltre, quasi tutti i duelli sulla fascia contro Cancelo e Karamoh.

Sau 5 - Stretto nella morsa da Skriniar e Miranda, vede pochissime volte il pallone e non riesce ad entrare nel vivo del gioco. Serata difficilissima. (Dal 50’ Faragò 5.5 - Maggiore affidabilità dietro rispetto a Giannetti, ma anche lui non riesce a fermare le iniziative di Perisic.)

Ceter 5 - Non tutto è da scartare, anzi. Si muove molto, prova a far prevalere il fisico nei duelli corpo a corpo e spesso prova a far salire la squadra. Sotto porta, però, anche lui non ha occasioni per colpire.