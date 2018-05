Le pagelle del Carpi - Bene Colombi, delude Garritano

Risultato finale: Carpi-Empoli 0-0

© foto di Federico Gaetano

Colombi 6.5 - Lucido e attento per 90'. Prova granitica, attento su Caputo e Traoré.

Ligi 6 - Buona prova in mezzo alla difesa. Tiene a bada gli attaccanti avversari.

Poli 6 - Pochissime sbavature nella sua gara. Usa il fisico e l'esperienza per non farsi superare.

Brosco 6 - Si integra bene con i compagni. Match senza grandi problemi difensivi.

Pachonik 5.5 - Poteva far qualcosa di più sulla fascia. Si limita al compitino.

Saber 5.5 - Via poco dopo un'ora di gioco. Lodevole per l'impegno, ma risultati modesti. (Dal 65' Verna 6 - Match accorto in mezzo al campo, sfiora anche il gol)

Saric 7 - Gara giudiziosa, senza tanti fronzoli. Grintoso fino a quando resta in campo. Esce tra gli applausi del pubblico. (Dal 77' Mbakogu s.v. - )

Giorico 6 - Fa girare la palla non sempre con lucidità. Positivo in fase di non possesso.

Bittante 6 - L'esterno ci prova, ma non è sempre lucido. Impreciso in fase difensiva, ci mette comunque impegno.

Garritano 5 - Aveva una chance per mettersi in evidenza, ma la manca senza appello. Calabro lo cambia dopo pochi minuti della ripresa. (Dal 54' Concas 5.5 - Parte subito bene, sfiora il gol, poi non trova sbocchi per rendersi pericoloso)

Melchiorri 6 - Palla al piede si dimostra di categoria superiore. Meno continuo nella ripresa, ma prova sufficiente