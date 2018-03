Le pagelle del Carpi - Garritano e Melchiorri su tutte

Risultato finale: Carpi-Ternana 2-1

© foto di Federico Gaetano

Colombi 6 - Attento tra i pali, sfortunato sul gol di Montalto, per il resto non sbaglia.

Poli 6.5 - Pulito negli interventi, si vede anche in fase di conclusione.

Capela 6.5 - Prova convincente in difesa, sbroglia diverse situazione intricate.

Ligi 6.5 - Anche per lui un match più che positivo. Pochissime sbavature.

Pachonik 5.5 - Soffre contro Ferretti, non è sempre lucido sulla fascia. Meglio nel primo tempo rispetto alla ripresa.

Verna 6.5 - Tocca tanti palloni in mezzo al campo. Prova gagliarda, detta i tempi della manovra.

Pasciuti 6.5 - Ci prova, ma non trova il gol. A centrocampo dà tutto, ma non è fortunato. Suo l'assist per il gol di Concas. Non molla mai.

Garritano 7 - Bravo nell'assist a Melchiorri, poi su e giù nella fascia con grande forza.

Di Chiara 6 - Ha corso tanto, diversi palloni recuperati. Prova sufficiente. (Dal 78' Mbaye s.v. - )

Malcore 5.5 - Primo tempo sufficiente, scompare nella ripresa. Via dopo 20' del secondo tempo. (Dal 66' Concas 6.5 - Entra e segna. Un gol importante per sé e per il Carpi.)

Melchiorri 7 - Un lusso per la categoria. Segna un bel gol, gioca a tutto campo. Una pausa a metà ripresa, ma prima e dopo qualità a servizio di Calabro.