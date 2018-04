Le pagelle del Carpi - Jelenic fermato dal legno, Garritano carta giusta

Risultato finale: Carpi - Perugia 1-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Colombi 6 - Non può nulla sul gol segnato da Di Carmine, che lo fredda da due passi. Anche sulla traiettoria disegnata da Gustafson non ha alcuna colpa.

Pachonik 5 - Calabro lo mette nell'inedito ruolo di centrale. Si difende come può ma lascia troppo spazio attaccabile nella ripartenza che vale lo 0-2.

Capela 5,5 - Ha un gran daffare, ma in generale non commette errori. Anche se temporeggia troppo nell'azione dello 0-2. Quindi un infortunio lo chiama fuori. (dal 65' Brosco 6 - Neanche tre minuti dal suo ingresso che risulta già ammonito. Ma la sua sostanza dietro si rivela utile per limare gli attacchi umbri).

Poli 6 - Dei tre centrali di casa, il capitano è quello che fornisce la prova più convincente. Non commette sbavature gravi e si guadagna la sufficienza.

Calapai 5,5 - Attacca poco sulla fascia destra. Non soffre neanche più di tanto Terrani, ma in proiezione offensiva è nullo. E lascia il campo per primo. (dal 56' Concas 6,5 - Entra per far svoltare i suoi ma rimane spesso nascosto. Spunta però a tre dal novantesimo con l'incornata che riapre la contesa all'improvviso).

Verna 5,5 - Sempre piuttosto lento, soprattutto nei tempi delle scelte, non porta la qualità sperata in cabina di regia. Ed anche in interdizione è rivedibile.

Mbaye 5,5 - Più o meno svolge il compito che gli chiede Calabro, interrompendo qualche trama avversaria. Ma è anche troppo falloso e poco preciso in appoggio.

Jelenic 6 - Prova ad inserirsi in avanti. Ci prova poi da punizione ma viene fermato dal legno. Meno preciso nella ripresa ma non smette mai di crederci.

Pasciuti 5 - Gioca a sinistra a tutta fascia. Beffato troppo facilmente da Di Carmine in occasione del gol. Un errore che si rivela determinante.

Sabbione 5 - Sarebbe un difensore ma gioca trequartista. Non ha lo spunto per approfittare dell'errore di Leali nel primo tempo. È come un pesce fuor d'acqua. (dal 71' Garritano 6,5 - Qualche errorino iniziale ma si rivela la carta giusta per sparigliare i piani difensivi del Perugia. Offre un assist al bacio per il gol di Concas che riapre tutto).

Melchiorri 6 - Primo tempo di poca gloria, nella ripresa sua l'unica vera occasione del Carpi: stava per realizzare un super-gol ma il suo tiro finisce sull'esterno.