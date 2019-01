Le pagelle del Carpi - Marsura ci prova, Di Noia opaco

Risultato finale: Carpi-Foggia 0-2

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Colombi 6 - Poco può sulle reti di Iemmello. Per il resto zero sbavature.

Suagher 6 - Spinge in fase offensiva, ma deve anche fare i conti con alcuni passaggi a vuoto in difesa.

Poli 6 - Prestazione sufficiente per il centrale. Grinta da vendere e pulizia negli interventi. Si disunisce un po' nel finale.

Sabbione 6 - Non sempre è lucido in difesa, legnoso in alcune occasioni. (Dall'86' Romairone s.v. )

Pezzi 5,5 - Si propone con poca continuità in attacco andando raramente al tiro.

Jelenic 5.5 - Va a sprazzi. Pericoloso nel primo tempo, cala nella ripresa.

Vitale 5.5 - Il migliore con Marsura, ma l'errore dal dischetto pesa. In mezzo al campo, però, si fa sentire.

Di Noia 5.5 - Non c'è il cambio di passo. Alcune buone geometrie, ma troppe volte è prevedibile. (Dal 76' Concas s.v. )

Pachonik 5.5 - Si accende a tratti. Può fare molto di più. Si mantiene troppo sulla difensiva.

Vano 6 - L'impegno c'è anche se alle volte è un po' troppo precipitoso. Utile nel lavoro di sponda. (Dal 68' Arrighini 6 - . Ancora più frizzante rispetto a Vano, ma non basta)

Marsura 6.5 - Ci prova, ma non basta. Come esordio, però, fa ben sperare. Sfortunato al tiro, ma la qualità c'è per lasciare il segno.