Le pagelle del Catania - Brodic e Baraye sugli scudi. Male Silvestri

Risultato finale: Sassuolo-Catania 2-1

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Pisseri 6.5 - Poco può sulla rete di Matri e quella di Locatelli. Bravo in più di un'occasione.

Calapai 6 - Prima fase di gara arrembante con più di un cross pericoloso. Si propone appena può. Meno continuo nella ripresa.

Silvestri 5 - L'errore sul gol di Matri è grave. Lui, però, non demorde e cerca di risalire la corrente. Nel finale, però, ancora disattento su Matri.

Esposito 5.5 - Soffre un po' con Matri e compagni, anche lui sorpreso in occasione del gol di Locatelli.

Baraye 7 - Bella gara per il terzino senegalese: si propone, crossa, conclude (centra il palo) e contiene in difesa.

Bucolo 6.5 - Fronteggia le offensive del Sassuolo con grinta ed ardore. Ad alto ritmo per più di un'ora. Cala nel finale.

G. Rizzo 6.5 - Bella gara in mezzo al campo: tanta corsa e quantità. Si propone anche in avanti. (Dal 59' Biagianti 6 - Grinta e personalità in mezzo al campo.)

Barisic 6 - Ci prova a rendersi pericoloso in fase offensiva, ma viene respinto. Va a sprazzi, ma meglio nella ripresa rispetto alla prima parte. (Dal 67' Manneh 6.5 - Spezzone di gara gagliardo per l'esterno rossazzurro. Sfrontatezza e velocità.)

Angiulli 6.5 - Sempre molto vispo sul fronte d'attacco. Appena può cerca la conclusione. Dà qualità alla manovra.

Brodic 7 - In campionato non gioca, ma in Coppa Italia, alla prima vera chance, non sbaglia. Segna un bel gol e dà il suo contributo sulla trequarti. Nella ripresa coglie il palo.

Curiale 6.5 - Vero, non trova il gol, ma l'attaccante è sempre nel vivo dell'azione e sfiora anche il gol. Lavoro di sponda encomiabile. (Dal 77' Marotta s.v. - )