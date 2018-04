Le pagelle del Celta Vigo - Aspas show, Alvarez le prende tutte!

Risultato finale: Celta Vigo-Siviglia 4-0

© foto di J.M.Colomo

Alvarez 7.5 - Compie un paio di super interventi nel primo tempo, negando in due occasioni la gioia del gol a Sandro Ramirez e nella ripresa si esalta. Se il Celta Vigo porta a casa i tre punti lo deve soprattutto alle sue grandiosi parate.

Mallo 6.5 - Spinge molto meno rispetto al solito, ma in fase difensiva è solido e tiene alta la guardia: sbaglia poco e nulla.

Roncaglia 6.5 - Guida con personalità la difesa, anche se in alcune circostanze si ritrova un po’ fuori posizione. Tutto sommato, però, contro Ben Yedder non rischia nulla.

Sergi Gomez 7 - Anche lui, come il compagno di reparto, non perde mai di vista l’attaccante da marcare, neutralizzandolo. Bene anche quando c’è da dare il via all’azione.

Jonny 6 - Pronti-via e si fa ammonire per un fallo piuttosto inutile: non azzarda il tackle ed in fase d’attacco non è preciso nei cross. (Dal 77’ Cabral s.v.)

Lobotka 7 - E’ il cuore del centrocampo del Celta Vigo, il perno attorno al quale ruota tutta la squadra. Insostituibile, fondamentale: qualità e quantità al servizio della squadra.

Hernandez 7 - Dà muscoli al centrocampo di Unzué: sbarra la strada agli avversari e vince quasi tutti i duelli per vie centrali contro Pizarro e N’Zonzi. Firma anche due assist. (Dall’83’ Boyé s.v.)

Wass 6.5 - Si muove molto, è in forma e si nota. Tarantolato, svaria per tutto il centrocampo diventando anche un’ala destra all’occorrenza. (Dal 75’ Radoja s.v.)

Mendez 5.5 - Si nota molto poco, non riesce quasi mai ad entrare nel vivo del gioco: viene servito male dai compagni, ma lui non non fa molto per cambiare la situazione.

Sisto 5.5 - Come Mendez, non riesce a prendere per mano la squadra e creare insidie dalle parti di Soria. Da uno dei suoi pochi cross, però, arriva l’autogol di Arana.

Aspas 8 - Ci mette un bel po’ a mettersi in moto, ma quando lo fa diventa una spina nel fianco della difesa del Siviglia. Nella ripresa diventa protagonista assoluto mettendo a segno una tripletta. Stagione eccellente!