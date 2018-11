Le pagelle del Celta Vigo - G.Cabral nefasto. Brais Méndez determinante

Risultato finale: Celta Vigo-Real Madrid 2-4

© foto di J.M.Colomo

Sergio Álvarez 4,5 - Difende i pali della porta celeste incassando colpevolmente quattro reti.

Hugo Mallo 7 - Percorre regolarmente la corsia di destra firmando, con uno splendido destro al volo, la prima rete degli uomini di Antonio Mohamed.

Roncaglia 5,5 - Gioca diligentemente al fianco di Gustavo Cabral commettendo diverse sbavature in fase difensiva.

Gustavo Cabral 4 - Disputa una prestazione pessima sotto l'aspetto difensivo realizzando un autogol e facendosi espelle per doppio giallo.

Juncà 5 - Controlla disciplinatamente l'out di sinistra provacando, in maniera maldestra, un calcio di rigore.

Brais Méndez 7,5 - Crea numerosi pericoli alla retroguardia del Real rendendosi protagonista di un gol ed un assist.

Fran Beltrán 5,5 - Tocca un esiguo numero di palloni non prendendosi grosse responsabilità in fase offensiva (dal 64' Emre Mor 6 - Sostituisce Fran Beltrán giocando, in maniera diligente, in mezzo al campo).

Yokuslu 6,5 - Lavora generosamente a centrocampo colpendo, nel primo tempo, un clamoroso palo.

Boufal 5,5 - Fatica a rendersi pericoloso ritrovandosi più a difendere che ad attaccare (dal 64' Hjulsager 6 - Subentra a Boufal donando nuove energie alla mediana di Antonio Mohamed).

Iago Aspas 6 - Riscatta una prestazione al di sotto delle sue qualità servendo, nel finale, un assist a Brais Méndez.

Maximiliano Gómez 5 - Svaria lungo il fronte d'attacco celeste non creando grossi grattacapi alla difesa del Real Madrid.