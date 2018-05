Le pagelle del Celta Vigo - Maxi Gomez opportunista, Wass ispirato

Risultato finale: Celta Vigo-Deportivo 1-1

© foto di Federico De Luca

Sergio 6 - Si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa.

Mallo 5.5 - Sente in maniera particolare la partita di questo pomeriggio e rischia più volte con interventi al limite.

Cabral 6.5 - E’ un muro e non concede neanche il minimo spazio al reparto avanzato avversario.

Gomez 6 - Prestazione pulita anche la sua sui pochi squilli del Deportivo.

Jonny 6 - Raggiunge la sufficienza al termine di un match piuttosto tranquillo.

Jozabed 6 - A centrocampo è libero di impostare grazie agli ampi spazi concessi dalla mediana avversaria.

Lobotka 6 - Buono il dialogo con i compagni di reparto. Muove la palla velocemente e spesso in verticale.

Wass 6.5 - Ottimo il lavoro fra le linee, rifornisce a dovere i suoi compagni in avanti. Dal 90’ Roncaglia SV.

Mendez 6 - Non troppo in evidenza questo pomeriggio, si limita al compitino. Dal 77’ Hernandez SV.

Sisto 7 - La sua velocità mette in crisi i suoi diretti avversari. Si conferma un’arma in più per il Celta Vigo.

Maxi Gomez 7 - Sblocca l’incontro con un gol da grande opportunista. Dal 62’ Boyè 5.5 - Ha un paio di occasioni per mettere la sua firma sul match ma non riesce a sfruttarle.