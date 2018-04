Le pagelle del Celta Vigo - Sergio Álvarez bersagliato. Sisto tenace

Risultato finale: Villarreal-Celta Vigo 4-1

© foto di J.M.Colomo

Sergio Álvarez 4,5 - Incassa colpevolmente quattro reti trasmettendo poca sicurezza alla propria difesa.

Hugo Mallo 5 - Soffre Chéryshev compiendo una grave ingenuità in occasione dell'1-0 giallo (dal 74' Pablo Hernández 6 - Subentra a Hugo Mallo cercando coraggiosamente la via del gol).

Sergi Gómez 5 - Gioca al centro della difesa non risultando impeccabile in occasione dell'1-0.

Gustavo Cabral 5,5 - Comanda la retroguardia celeste commettendo diversi errori in fase difensiva.

Jonny Castro 5,5 - Patisce le scorribande di Samu Castillejo concedendogli qualche metro di troppo.

Jozabed Sánchez 5 - Fatica ad entrare in partita rincorrendo, per lo più, gli avversari (dall'81' Emre Mor sv - Sostituisce Jozabed Sánchez non avendo né tempo né modo di farsi apprezzare).

Lobotka 5,5 - Lavora davanti alla difesa non riuscendo a dettare i tempi come vorrebbe.

Wass 6,5 - Gestisce pochissimi palloni riuscendo, ciò nonostante, a rendersi pericolo.

Brais Méndez 5 - Salta l'uomo con difficoltà disputando una prestazione decisamente anonima (dal 69' Lucas Boyé 5,5 - Prende il posto di Brais Méndez non riuscendo a vivacizzare l'attacco celeste).

Maximiliano Gómez 5,5 - Svaria lungo il fronte d'attacco ricevendo un numero di rifornimenti davvero esiguo.

Sisto 7 - Punta costantemente l'uomo cercando, e trovando, la meritata rete personale.