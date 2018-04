Le pagelle del Cesena - Bene Moncini, Fazzi da rivedere

Risultato finale: Cesena-Empoli 2-3

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Fulignati 5.5 - Un po' sorpreso sulle reti di Donnarumma e Bennacer. Per il resto limita il passivo.

Donkor 6 - Tanta corsa sulla fascia. Sì qualche errore (sfortunato nel gol di Bennacer), ma al netto di una grinta encomiabile.

Scognamiglio 6 - Segna, per questo è già più che sufficiente, un bel gol, ma poi in difesa c'è qualche ombra di troppo.

Perticone 5.5 - Anche lui soffre con Donnarumma e Caputo. Si fa beffare in occasioni della rete.

Fazzi 5.5 - Preso in velocità va in difficoltà, ma con il fisico si aiuta e limita danni. Fuori dopo meno di un'ora. (Dal 58' Schiavone 6.5 - Entra e mette a segno il gol del 2-3. Poi tanto cuore fino alla fine.)

Fedele 6 - Gara giudiziosa, senza tanti fronzoli. Tatticamente giudizioso. (Dal 68' Jallow 6 - Tanta grinta, ma senza fortuna.)

Di Noia 6 - Prima fase a scartamento ridotto, poi meglio nella ripresa.

Laribi 6.5 - Tocca tanti palloni in mezzo al campo, meno vispo, ma presente in fase di non possesso nella ripresa.

Kupisz 5.5 - Volenteroso, ma leggerino sulla trequarti. Non lascia il segno. (Dal 68' Chiricò 6 - Più chili in avanti, ma non basta).

Moncini 6.5 - Parte bene con ottimi spunti e strappi, poi nella ripresa si inventa un bel gol vanificato dai compagni.

Dalmonte 6 - Lotta come un leone, ma non sempre è lucido al momento del tiro. Prestazione, comunque, più che sufficiente.