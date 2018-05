Le pagelle del Cesena - Kupisz ci mette la zampa, bene Fedele

Risultato finale: Cesena-Cremonese 1-0

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Fulignati 6 - Tiene la sua porta imbattuta, anche se non sono tanti i pericoli creati dagli avversari.

Donkor 6.5 - Uno dei più attivi, con la spinta dal suo lato tiene in apprensione gli avversari.

Suagher 6.5 - Si fionda su ogni pallone, tenendo la retroguardia sempre ben coperta.

Scognamiglio 6 - Soffre poco, gli avversari non gli creano particolari grattacapi.

Perticone 6 - Si dedica particolarmente alla fase difensiva, aiutando i compagni in copertura.

Fedele 6.5 - Colpisce un palo nei primi minuti, risulta uno dei migliori in campo.

Schiavone 6 - Buona partita anche la sua, tiene botta fino alla fine.

Laribi 6 - Dà tutto in campo, alla fine stremato strappa gli applausi del pubblico.

Kupisz 7 - Di fatto è lui che propizia il vantaggio, anche se la deviazione di Renzetti risulta letale. Dal 75' Vita sv.

Jallow 6 - Diversi palloni interessanti ma non trova mai la giusta lucidità per colpire in porta. (Dal 50' Cacia 6 - Resta l'ultimo uomo a pressare la difesa avversaria).

Dalmonte 6.5 - Cross interessanti dal suo lato, i compagni non approfittano. (Dal 46' Di Noia 6 - Entra bene in campo, aiutando i suoi in entrambe le fasi di gioco).