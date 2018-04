Le pagelle del Cesena - Prestazione super, Dalmonte è il migliore

Cesena-Entella 3-0

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Fulignati 6 - Partita di totale gestione, viene chiamato in causa due volte e risponde presente con due buoni interventi.

Perticone 6 - Aliji non riesce ad arrivare mai dalle sue parti, deve soltanto gestire la sua zolla di campo senza alcuna difficoltà.

Suagher 6,5 - Vince a mani basse la sfida contro La Mantia e De Luca, viene scelto per sostituire Esposito e lui ricambia con un'ottima partita.

Scognamiglio 6,5 - Sfiora anche il gol nel secondo tempo, la sua partita è ottima. Non concede metri all'attacco impalpabile dell'Entella.

Fazzi 6 - Lo stesso discorso di Perticone vale anche per lui: l'Entella non arriva mai sul fondo, lui gestisce soltanto.

Kupisz 7 - Ha il merito di sbloccare il risultato, poi inizia a spingere sulla sua fascia ed arriva con regolarità sul fondo. dal 70' Vita

Fedele 6 - Una buona partita per lui che si propone spesso in avanti, ma a volte si intestardisce in azioni personali fini a se stesse.

Schiavone 7 - Tanta corsa e sostanza in mezzo al campo, detta i tempi della manovra con grande naturalezza. Timbra anche il cartellino con il gol nel primo tempo. dal 65' Cascione 6 - Una buona mezz'ora senza grosse difficoltà.

Dalmonte 7,5 - Il gol del 3-0 è soltanto il giusto premio al termine di una partita straordinaria. Prima regala un assist a Schiavone, poi martella sulla corsia di sinistra.

Laribi 6,5 - Svaria un po' su tutta la trequarti, è importante nel guadagnare metri di campo. Non si ferma neanche a risultato acquisito. Il Manuzzi gli tributa una standing ovation all'uscita dal campo. dal 84' Di Noia SV -

Moncini 6,5 - Nel primo tempo ha diverse occasioni per trovare la via del gol, non si ferma fino al novantesimo.