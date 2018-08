Le pagelle del Chelsea - Alonso comanda, Azpilicueta pericoloso

Risultato finale: Newcastle-Chelsea 1-2

Kepa 6 - La sua difesa tiene a bada gli avversari, e lui è impegnato poco dagli attaccanti dei magpies. Il gol di Joselu "rovina" una partita che poteva vederlo imbattuto.

Azpilicueta 7 - Mette in costante panico la difesa avversaria: incursioni pericolose, conclusioni insidiose e buon lavoro di squadra negli scambi per arrivare in porta.

Rüdiger 7 - La traversa sta ancora tremando, suo il tiro portentoso che ha fatto tremare tutto il St. James Park.

David Luiz 5.5 - Pasticcia in occasione del pareggio avversario, si perde Joselu che poi va ad infilare in porta. Dormita che rischiava di essere letale.

Marcos Alonso 7 - Prestazione importante per l'ex Fiorentina che aiuta la squadra in entrambe le fasi di gioco. Corre, serve i compagni e copre gli spazi. Applausi.

Kanté 6.5 - Lavoro in fase di interdizione sempre prezioso, abile anche nella collaborazione con i compagni di reparto.

Jorginho 6.5 - Si sta inserendo con calma nella mentalità inglese. Apre il gioco, tiene alto il baricentro del gioco e con dinamicità vivacizza il tiki taka.

Kovacic 6 - Qualche giocata di qualità interessante ma non è ancora al massimo delle sue possibilità, gli serve ancora tempo per rodare. (Dal 79' Barkley sv).

Pedro 6.5 - Un paio di occasioni ghiotti rischiano di portarlo nel tabellino dei marcatori, ma non trova fortuna. Punto saldo per l'attacco dei blues. (Dal 70' Willian 6 - Dal suo lato partono cross interessanti, ma i compagni non sfruttano).

Morata 5.5 - Spesso appare spaesato e poco concreto sotto porta. Cresce nella ripresa, ma incide poco. (Dal 66' Giroud 6 - Entra e dà fisicità all'attacco, mandando un paio di volte fuori giri i difensori).

Hazard 6.5 - Un fastidio costante per la difesa avversaria, quando accende il turbo diventa imprendibile.