Le pagelle del Chelsea - Azpilicueta si salva, male Higuain e Kovacic

Risultato finale: Chelsea-Manchester United 0-2

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arrizabalaga 6 - Rischia tantissimo nel primo tempo quando sbaglia lo stop e quasi regala a Rashford il pallone dello 0-1. Incolpevole, invece, sui due gol dei Red Devils.

Azpilicueta 6.5 - Un motorino instancabile, calciatore mai sazio: fa avanti e indietro sulla fascia, difende bene e spinge con continuità andando con regolarità al cross. Tra i più positivi. (Dall’83’ Zappacosta s.v.)

David Luiz 5.5 - Impensierisce Romero su calcio piazzato, ma è una delle poche cose buone della sua partita: in copertura fatica, nella propria area di rigore è sempre un po’ distratto.

Rudiger 5.5 - Colpevole principale sul gol di Pogba, si lascia sovrastare con troppa facilità dal francese. Per il resto partita diligente, ma l’errore in marcatura pesa.

Marcos Alonso 5 - Lui, invece, sbaglia sul primo gol: guarda il pallone e si fa “bucare” alle spalle da Herrera. Peccato perché nei primissimi minuti aveva fatto più che bene.

Jorginho 5.5 - Prova sempre ad accendere la luce, ma la manovra dei Blues è troppo lenta e articolata. Si adegua un po’ ai ritmi compassati.

Kanté 6 - Dà sostanza e muscoli in mezzo al campo, ma anche lui questa sera appare un po’ sulle gambe e senza idee come al resto dei compagni. Sicuramente meglio nella ripresa, quando con grinta suona la carica.

Kovacic 5 - Se il trasferimento al Chelsea sarebbe dovuto servire a rivitalizzare la sua carriera, i risultati non sembrano poi così soddisfacenti. Anche stasera perde un sacco di duelli in mezzo al campo e delude. (Dal 70’ Barkley 6 - Dà un po' di vivacità in mezzo al campo, ma serve a poco.)

Pedro 5 - Ha qualche occasione per mettersi in mostra, ma le sciupa: un tiro deviato e nulla più. Sulla fascia viene sempre contrastato con i tempi giusti da Shaw. Nella ripresa sparisce dal campo. (Dal 59’ Willian 5 - Entra, ma praticamente non si nota.)

Hazard 6 - Quando il resto della squadra non va, tutti si affidano alle sue qualità: prova a creare qualcosina negli ultimi trenta metri e quando punta Young spesso riesce a saltarlo. Predica però nel deserto.

Higuain 5 - Non dà profondità e viene quasi sempre anticipato dai difensori avversari. Un paio di chance per lasciare il segno, ma per il resto soffre maledettamente la marcatura di Lindelof e Smalling.