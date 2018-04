Le pagelle del Chelsea - Hazard ispirato, Kanté si vede poco

Risultato finale: Chelsea-West Ham 1-1

Courtois 6 - Incolpevole sulla bordata di Hernandez.

Azpilicueta 7 - Sblocca l’incontro con una zampata da pochi metri sugli sviluppi di un corner. Conferma anche l’ottimo asse con Morata.

Cahill 5.5 - Si attacca alla schiena di Arnautovic, soffocandolo sui pochi palloni a disposizione, ma non è pulito nel disimpegno che regala palla all’ex Inter nell’occasione che porta poi al gol del Chicharito.

Rudiger 6 - Prestazione sufficiente, senza sbavature. E’ preciso quando viene chiamato in causa.

Moses 5.5 - Qualche buono spunto approfittando della sua velocità, ma non sempre è preciso come dovrebbe. (Dal 78’ Pedro SV.)

Kanté 5.5 - Si vede poco in mezzo al campo, incide meno delle altre volte.

Fabregas 6 - Preciso nei tocchi, un po’ compassato a tratti, ma comunque utile allo sviluppo della manovra.

Marcos Alonso 6 - Spinge con minore frequenza, prova a pescare il jolly nel finale, ma Hart gli nega la gioia del gol.

Willian 6.5 - Si conferma una spina nel fianco per qualsiasi difesa. E’ uno dei tenori di questo Chelsea ed anche oggi dà una dimostrazione del suo talento attraverso vari acuti degni di nota.

Hazard 6.5 - Vede corridoi che noi comuni mortali non possiamo neanche immaginare. S’inserisce palla al piede o propizia occasioni per i compagni facendo correre il pallone nello stretto, ma potrebbe ricavare di più dalle sue grandi doti questo pomeriggio.

Morata 6 - Dialoga bene con i compagni, facendo salire la squadra in maniera armonica attraverso una partecipazione attiva alla costruzione del gioco. Peccato per i due gol annullati per fuorigioco di centimetri. (Dal 78’ Giroud SV.)