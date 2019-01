Le pagelle del Chelsea - Hazard trascina, Kepa regala la finale

Risultato finale: Chelsea-Tottenham 2-1 (6-3 d.c.r.)

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kepa 7 - Infilato sull'unico tentativo verso lo specchio del Tottenham nei tempi regolamentari: difficile imputargli colpe. Si prende la copertina della serata con il guizzo sul penalty di Lucas, che contribuisce a spedire la truppa di Sarri in finale.

Azpilicueta 6,5 - L'appoggio a Pedro è deciso e costante. Prima dell'intervallo abbina di gran carriera le due fasi e moltiplica le soluzioni offensive in transizione. Innescato dal partner di corsia, serve un radente d'oro ad Hazard, che infila Gazzaniga con il piattone. Qualche leggero scricchiolio nella ripresa.

Rudiger 6 - Amministra in concerto con David Luiz nel bel primo tempo dei Blues. Affanni che si moltiplicano nel secondo tempo, quando il Tottenham aumenta i giri. Qualche svista che può costare cara, come la dormita su Lucas, che per poco non buca Kepa una manciata di secondi dopo l'ingresso.

David Luiz 6 - Croce e delizia. Giganteggia nei primi quarantacinque e carica l'ambiente con la foga che mette in ogni giocata. Sull'accorcio ospite emergono tutti i suoi limiti: troppo leggera la marcatura su Llorente. Non si perde d'animo e trasforma il rigore che vale la finale con il City.

Emerson Palmieri 6,5 - Una sola nota dolente, che influisce giocoforza sul giudizio: il concorso di colpe con David Luiz sul sigillo di Llorente. Per il resto, si rivede il laterale prelevato dalla Roma: spinta incessante e tanti spunti interessanti in proiezione offensiva. Sarri lo preferisce a Marcos Alonso e non sbaglia.

Kanté 7 - La complementarità con Jorginho è uno dei punti di forza del Chelsea di Sarri. Pulice più di un pallone all'italo-brasiliano, agevolato nelle operazioni in regia. Sblocca la contesa con un destro secco che transita sotto le gambe di più di un avversario, Gazzaniga compreso.

Jorginho 6 - Non ruba l'occhio, ma ad oggi è irrinunciabile per Sarri. Detta i ritmi ed equilibra il reparto sui ribaltamenti di fronte. Trasforma il rigore con calma olimpica, pur procurando qualche brivido ai tifosi di casa.

Barkley 6 - Tanti palloni smistati nella prima frazione monopolizzata dal Chelsea. Si defila in concomitanza con il ritorno degli Spurs, senza riuscire a raccordare come vorrebbe mediana e attacco. Staffetta semi-annunciata con Mateo Kovacic al minuto ottantuno. (Dall'81' Kovacic s.v.).

Pedro 6,5 - Accende la semifinale tutta londinese con il primo sussulto della contesa, su invito di Jorginho. È ben immedesimato nei meccanismi in transizione, appoggia con la giusta tempistica per Azpilicueta sul bis di Hazard. Lascia il posto a Willian a quattordici dal novantesimo. (Dal 76' Willian s.v.).

Giroud 6 - Lucidità al solito deficitaria sotto porta che legittima l'acquisto di Higuain (presente in tribuna). Fa però girare bene la squadra e lavora a dovere di sponda. Allo scadere si divora il tris su un gran pallone calibrato da Emerson Palmieri.

Hazard 7,5 - È l'epicentro delle iniziative dei suoi. Nella prima metà non sbaglia un colpo: salta ripetutamente il dirimpettaio di turno e pesca ad occhi chiusi i compagni. Ispira e rifinisce il due a zero: prima serve Pedro, poi s'avventa sul radente di Azpilicueta e lo capitalizza con un piazzato che si deposita in buca d'angolo. Nel secondo tempo sibila il palo in due occasioni: prima con il sinistro, poi con il destro.