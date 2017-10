Le pagelle del Chelsea - Rudiger buca, male Morata. Solo Hazard ci prova

Risultato finale: Roma - Chelsea 3-0

Courtois 5,5 - Capitola dopo meno di un minuto: El Shaarawy però gliela mette al sette. Anche sul secondo gol ha poche colpe, mentre potrebbe fare decisamente meglio sul tris di Perotti. In mezzo qualche buona parata.

Cahill 6 - Il capitano del Chelsea tutto sommato non demerita più di tanto. Incolpevole nelle circostanze delle due segnature, non si rende neanche autore di errori tali da potergli sottrarre una sufficienza finale in pagella. (dal 56' Willian 5,5 - Subentro non sufficiente il suo. Conte si aspetta maggiore pericolosità in zona avanzata ma in realtà il brasiliano finisce spesso con l'estraniarsi. Vero anche che non gli si possono dare più di tante colpe).

David Luiz 5 - I primi dieci minuti sono di sofferenza pura su Dzeko. Prende poi un po' le misure anche se regala al bosniaco una ripartenza quasi letale. Non è una bella serata neanche quando deve impostare.

Rudiger 4,5 - Non legge benissimo il pallone sul primo gol. Sul secondo è letteralmente disastroso il suo mancato intervento, che spalanca la porta ad El Shaarawy. Non un bel modo per incrociare di nuovo la sua ex squadra. O forse sì.

Azpilicueta 5,5 - Ci mette sostanza sulla destra, non si risparmia sulla spinta. Prova a chiudere in diagonale sul secondo gol ma è in leggero ritardo. Rimane in campo nonostante una botta che sembrava doverlo chiamare fuori.

Fabregas 5 - Qualche iniziativa discreta all'inizio, poi però comincia nettamente a faticare, specie in interdizione. Innesca l'azione del 3-0 con un passaggio sbagliato. La centesima presenza Champions è da dimenticare. (dal 71' Drinkwater 6 - Quando entra in campo lui la situazione è ormai difficilmente rimediabile. Lui ha buona volontà e voglia di far legna. Si affaccia anche dalle parti di Alisson con un tiro da fuori, piuttosto innocuo però).

Bakayoko 6 - Primo tempo da incorniciare, nonostante il risultato a sfavore. Guida di fatto da solo il lavoro difensivo del reparto centrale, mettendoci un fisico a dir poco massiccio. Meno funzionale nel secondo tempo, ma si salva.

Marcos Alonso 5 - Non accorcia bene in supporto della difesa: Dzeko tocca dietro su El Shaarawy, che calcia in porta. Lui è in ritardo. Ci prova dal limite a fine primo tempo: unico squillo di una serata non felice.

Pedro 5,5 - Ci mette un bel po' di caparbietà nel pressing nonostante una struttura fisica tutt'altro che imponente. Conte lo sposta a centrocampo per alzare il baricentro. Non è una gran mossa: Perotti lo semina e fa il tris.

Hazard 6 - Il più ispirato dei suoi, prova a ribaltare la situazione negativa. Si affaccia in avanti sia con tiri che con occasioni create per i compagni. Molto meno pericoloso però nel secondo tempo. Non basta alla sua squadra.

Morata 5 - Fa fatica a districarsi dalla morsa dei due centrali. Kolarov gli regala una grandissima chance, che spedisce alle stelle. Per il resto poco, giusto un diagonale largo dal limite prima di lasciare il campo. (dal 75' Batshuayi s.v.)