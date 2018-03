Le pagelle del Chelsea - Willian devastante, Zappacosta ispirato

Risultato finale: Chelsea-Crystal Palace 2-1

Courtois 6 - Incolpevole sul gol di Van Aanholt.

Azpilicueta 6 - Bravo a non abbassare la guardia nelle poche volte in cui viene chiamato in causa in chiusure neanche troppo complicate.

Christensen 6 - Scivola a metà ripresa regalando a Sorloth l’unica azione degna di nota degli ospiti, ma con un po’ di fortuna tira un sospiro di sollievo.

Cahill 6 - Gara attenta, non commette sbavature dall’alto della sua autorevolezza.

Zappacosta 6.5 - Nel vivo della manovra, solleticato dalle continue aperture dei centrocampisti. E’ lui a propiziare il 2-0, che però si trasforma in autogol dello Kelly.

Fabregas 6.5 - C’è il suo zampino in tutte le azioni del Chelsea. E’ lui la mente illuminata dei Blues e gestisce la manovra con grande lucidità. (Dall’88’ Bakayoko SV.)

Kanté 6.5 - Prezioso in fase di interdizione e anche nel rifinire il gioco a ridosso dell’area avversaria.

Marcos Alonso 7 - E’ costante il supporto ad entrambe le fasi di gioco, spinto da una tasso tecnico elevato che si trasforma in giocate sempre pulite.

Willian 7.5 - Apre le danze con una delle sue conclusioni da fuori, anche grazie alla deviazione di Kelly e all’aiuto del palo, ma concretizza la netta supremazia del Chelsea fino a quel momento. In velocità è devastante.

Hazard 6.5 - Palla al piede dà sempre la sensazione di potersi rendere pericoloso, si trova a meraviglia con i compagni del reparto avanzato. (Dall’88’ Pedro SV.)

Giroud 6 - E’ su qualsiasi pallone si presenti in area di rigore del Crystal Palace, prova in tutti i modi a mettere la firma sull’incontro ma un pizzico di sfortuna gli nega la gioia personale. (Dal 72’ Morata 5.5 – Non un grande impatto sul match. )