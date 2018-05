Le pagelle del Chievo - Gobbi il migliore, Radovanovic sontuoso

Risultato finale: Chievo-Crotone 2-1

Sorrentino 6 - Semplice ed ordinaria amministrazione nel primo tempo, non viene mai chiamato in causa dagli attaccanti avversari. Nella ripresa si fa trovare pronto sull'occasione di Capuano, ma non riesce a mantenere la porta inviolata.

Cacciatore 6.5 - Meno propositivo rispetto al solito, più che altro perché D’Anna gli chiede di mantenere la posizione e compattare la difesa. Contro Trotta e Nalini non rischia nulla. Esce per infortunio. (Dal 76’ Bani 5.5 - Pronti-via e si fa ammonire dal direttore di gara, non è reattivo sul gol di Tumminello.)

Tomovic 6.5 - Legge bene le traiettorie dei cross in area e libera senza affanno l’area di rigore. Buona prova a livello di copertura e marcatura.

Dainelli 6.5 - Gioca con la sua solita esperienza e guida il pacchetto arretrato dei veneti con grinta e decisione. Bene anche quando c’è da impostare il gioco.

Gobbi 7 - Tiene bene la posizione e concede poco quanto nulla all’esterno del Crotone che agisce dalle sue parti. Il cross che porta all’1-0 di Birsa è perfetto.

Rigoni 6 - Si muove molto anche senza palla, pressa alto il portatore avversario e, quando può, crea superiorità sulla trequarti. Prova generosa. (Dal 55’ Bastien 6 - Dà dinamismo e rapidità in mezzo al campo, aumenta la qualità del Chievo.)

Radovanovic 7 - Non abbandona mai il suo posto avanti la difesa e gioca una buonissima partita fino a quando non si fa ammonire per un fallo in mediana su Stoian. Non gioca col freno a mano tirato ed è sontuoso nella ripresa, in cui colpisce anche il palo.

Hetemaj 6.5 - Lotta su ogni pallone vagante nel settore centrale del campo e fa bene entrambe le fasi di gioco con e senza pallone. Gioca col cuore.

Giaccherini 6 - Si muove molto e prova a non dare punti di riferimento alla difesa avversaria. Si accende ad intermittenza, ma con i suoi inserimenti crea il panico a Faraoni e Ceccherini.

Birsa 7 - Torna titolare e fa gol, sovrastando Martella e battendo Cordaz anche con l’aiuto della traversa. Sempre nel vivo del gioco, dà qualità negli ultimi trenta metri.

Inglese 6.5 - Fa sponde, cerca di far salire la squadra e di creare varchi per i compagni. Non calcia mai in porta, ma si sacrifica tanto. (Dal 70’ Stepinski 7 - Entra a venti minuti dalla fine e, con un gol pazzesco, chiude la contesa. Infallibile.)