Le pagelle del Cile - Marcelo Díaz il peggiore, l'attacco non gira

Risultato finale: Bolivia-Cile 1-0

Bravo 6 - Non commette errori, intuisce l'angolo sul penalty, senza riuscire però a respingere la sassata di Arce.

Isla 5,5 - Nel primo tempo serve un assist d'oro a Vidal dopo una bella incursione, ma il centrocampista del Bayern manda tutto all'aria. Soffre gli inserimenti di Flores.

P. Díaz 5,5 - Va in affanno quando gli avversari accelerano, risultando poco lucido in alcuni frangenti.

Medel 6 - Nella confusione generale si riconferma leader della Roja. Qualche imprecisione, ma risolve diverse situazioni spinose.

Beausejour 5 - Poco propositivo, ripetutamente saltato dagli avversari. Gara da dimenticare per il terzino.

M. Díaz 4,5 - Protagonista negativo con l'ingenuo fallo di mano che regala il rigore decisivo alla Bolivia. (Dal 66' Valdivia 5,5 - Non riesce a dare fluidità alla manovra con la sua qualità).

Silva 5 - Prova anonima, non rischia quasi mai la giocata e non dà una mano nemmeno in copertura.

Vidal 5 - Anziché mettere a tacere gli haters alimenta le critiche (in parte ingiuste) nei suoi confronti, giocando nettamente al di sotto dei suoi standard. (Dall'80' Valencia sv).

Hernández 5,5 - Pizzi sacrifica Carrillo e punta sul mediano del Celta, ma lui fa ben poco per ripagare la fiducia del selezionatore.

Vargas 5 - Tocca pochissimi palloni, non si rende mai pericoloso. Abbandona il campo poco dopo l'ora di gioco. (Dal 63' Paredes 5,5 - Ingresso che non sposta gli equilibri).

Sánchez 5,5 - Si impegna, soffre la stanchezza degli oltre 3600 metri di La Paz. Soprattutto per questo è poco lucido nei momenti chiave della partita.