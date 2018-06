Le pagelle del Cittadella - Bartolomei scatenato, Vido non incide

Risultato finale: Cittadella-Bari 2-2 d.t.s.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alfonso 5 - Non è chiamato a straordinari interventi, si fa sempre trovare pronto quando viene chiamato in causa nel primo tempo da Galano. Nella ripresa tiene a galla i suoi fino a quando, a pochi minuti dal triplice fischio, butta in porta la palla del 2-2.

Salvi 6 - Corre a tutta fascia, facendo abbastanza bene entrambe le fasi di gioco. Nel primo tempo non sfrutta una ghiotta occasione per lasciare il timbro.

Adorni 6.5 - Attento, concentrato e lucido negli interventi. Nella ripresa commette qualche errore di distrazione, ma nel complesso gioca una buona partita.

Varnier 7 - Non è un caso se quasi tutte le squadre di Serie A stanno pensando a lui per il futuro: elegante col pallone tra i piedi, impeccabile in fase difensiva.

Benedetti 6 - Meno pimpante rispetto al solito sulla corsia di sinistra, probabilmente sente un po’ la pressione: concede qualche spazio di troppo a Galano e non è preciso nei cross. (Dal 116’ Pezzi s.v.)

Iori 7 - Dirige il traffico in mediana, smista i palloni e dà equilibrio alla squadra: da capitano suona la carica per tutta la partita.

Settembrini 6.5 - Alterna buone giocate, come il passaggio per Bartolomei per l’unica vera palla-gol nel primo tempo del Cittadella, ad altre piuttosto rivedibili. E’ comunque sempre nel vivo del gioco.

Bartolomei 8 - Quando calcia da fuori mette i brividi a Micai: ci prova due volte nel primo tempo ed in un caso sfiora il palo. Nella ripresa si scatena: prima scaglia una sassata imprendibile, poi s’inventa un gol fantascientifico.

Schenetti 6.5 - Dopo un primo tempo anonimo e nel quale praticamente non si nota, cambia faccia nella ripresa e dà vivacità in avanti. Sfiora anche la gioia personale.

Kouame 5.5 - Si muove molto, non dà punti di riferimento alla difesa avversaria. A parte per il battibecco con Micai, però, non si nota granché. (Dall’87’ Pasa 6 - Bene nel palleggio, forze fresche per il finale.)

Vido 5.5 - Gyomber e Marrone non lo perdono di vista un secondo e lui fa molta fatica ad entrare nel vivo del gioco: viene neutralizzato dalla retroguardia biancorossa. (Dal 78’ Strizzolo 6 - Fa reparto da solo nei minuti finali e nei supplementari, lotta ad armi pari con gli avversari.)