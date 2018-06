Le pagelle del Cittadella - Ci prova Strizzolo, Kouamé opaco

Risultato finale: Cittadella-Frosinone 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alfonso 6.5 - Poco può sull'azione rocambolesca che porta al gol Paganini. Per il resto non commette errori, anzi salva nella prima parte.

Salvi 6 - Tiene duro in difesa, qualche scricchiolio, ma regge.

Adorni 6.5 - Match rude, tosto fino al 95', ma regge e sbaglia nulla.

Varnier 6 - Ordinato, un errore nel primo tempo. Meglio nella ripresa.

Pezzi 6 - Volontà c'è, ma lucidità poca. Nella ripresa regge all'urto avversario.

Bartolomei 6 - Troppo a corrente alternata. Alcuni inserimenti in fase offensiva, ma può dare di più

Pasa 6.5 - Lotta e non molla mai, recupera tanti palloni e rilancia l'azione.

Settembrini 6 - Parte bene, poi cala alla distanza. Via nel finale (Dal 78' Iori s.v. - )

Chiaretti 6 - Non aveva brillato nella prima parte, ma è bravo e fortunato a trovare la via del pareggio. Nella ripresa troppo a corrente alternata. (Dal 87' Lora s.v. )

Kouamé 5.5 - Pochi spunti per rendersi pericoloso. Un tardo pomeriggio non molto fortunato. (Dal 67' Vido 5.5 - La musica non cambia.)

Strizzolo 6 - Si danna l'anima per conquistare palloni giocabili. Ci prova, ma ci sono poche chance.