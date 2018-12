Le pagelle del Cittadella - L'attacco non incide, Maniero non basta

Risultato finale: Benevento-Cittadella 1-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Maniero 6 - Subisce il gol su una ripartenza degli avversari, ma lui si mette in mostra anche con interventi importanti.

Cancellotti 6 - Sfonda spesso dal suo lato, mette dentro cross che i compagni non sfruttano.

Camigliano 6 - Bravo a stringere gli spazi e collaborare in maniera proficua con i compagni.

Frare 5.5 - Non una prestazione saltante, a tratti appare troppo lento. (Dal 60’ Bussaglia 6 - Ha un buon impatto sulla partita in entrambe le fasi di gioco).

Ghiringhelli 5.5 - Buon lavoro soprattutto nel primo tempo quando tiene botta, cala nella ripresa. (Dal 59’ Della Bernardina 5.5 - Entra e prova ad aiutare soprattutto nelle retrovie, gara discreta).

Maniero 6 - Lui si incarica di calciare le punizione ed imbeccare i compagni che, però, non sfruttano.

Pasa 6 - Cerca di fare da diga a centrocampo, ottiene buoni risultati ma la squadra non sempre lo segue.

Settembrini 5.5 - Prestazione opaca per uno come lui dal quale ci si aspetta molto di più.

Siega 5.5 - Non una gara che lo ha visto particolarmente brillante in avanti, resta nelle retrovie per aiutare i compagni.

Scappini 5 -Praticamente mai pericoloso in maniera incisiva, si muove tanto ma non colpisce. (Dal 74’ Malcore 5.5 - Una conclusione interessante ed un cross pericoloso nel finale, poco altro da annotare).

Finotto 5 - Un paio di conclusioni interessanti ma troppo poco per impensierire il Benevento.