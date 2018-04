Le pagelle del Cittadella - La difesa è sugli scudi, Varnier top

Cittadella-Palermo 0-0

Paleari 6 - Il Palermo non calcia mai in porta, lui deve soltanto stare a guardare una brutta partita.

Pelagatti SV - Anche lui incappa in una serata sfortunata, costretto alla sostituzione per un problema muscolare. dal 16' Pezzi 6 - Gioca ordinato sulla corsia di destra, cura molto bene la fase difensiva. Aleesami gli scappa via una volta sola.

Varnier 7 - Non sbaglia praticamente nulla. Perfetto in tutte le chiusure, sfiora anche il gol. È sicuramente il migliore in campo.

Adorni 6,5 - Insieme al compagno di reparto forma un'ottima cerniera difensiva, non concede spazi agli attaccanti del Palermo.

Benedetti 6,5 - Dopo un buon primo tempo cala un po' nella ripresa nel duello con Rispoli, ma la chiusura su La Gumina vale quanto un gol.

Lora 6 - Ordinato in fase d'impostazione, non commette sbavature in mezzo al campo. dal 75' Schenetti SV -

Iori 6,5 - Nel primo tempo è padrone del centrocampo, fornisce diversi palloni interessanti per i compagni ma non vengono sfruttati.

Bartolomei 6,5 - I suoi inserimenti velenosi sono una spina nel fianco per il Palermo, sfiora anche il gol.

Chiaretti 5,5 - Svaria lungo tutta la trequarti alla ricerca di metri importanti di campo, ma spesso viene chiuso da una difesa del Palermo attenta.

Vido 5,5 - La migliore palla per la vittoria passa dai suoi piedi, la sfrutta male. Struna gli concede pochissimi spazi.

Strizzolo 6 - Da fastidio su tutti i palloni con grande generosità, è costretto a tanti corpo a corpo con gli avversari. dal 80' Kouamé SV -