Le pagelle del Cittadella - Male Alfonso, si salva Iori

Risultato finale: Ternana-Cittadella 5-1

© foto di Federico De Luca

Alfonso 4.5 - Prestazione da dimenticare per l'estremo difensore. Male su Tremolada da calcio piazzato, in ritardo in almeno altre due occasioni.

Pelagatti 5 - In difficoltà se preso in velocità, sorpreso in più di una occasione. Non tiene sugli attaccanti avversari.

Scaglia 5 - Lascia i suoi compagni in dieci dopo 30', una grande ingenuità che macchia la sua prestazione.

Varnier 5 - Anche per lui non è un pomeriggio facile. In ritardo in più di una circostanza.

Benedetti 5 - Spinge a ondate nella prima parte. Nella ripresa prima impegna Sala, poi fa espellere per un fallo di mano.

Schenetti 5.5 - Non c'è il cambio di passo nella propria azione tra primo e secondo tempo.

Iori 6 - Record di segnature per l'esperto regista dei veneti. In apnea, però, sul pressing della squadra di casa. Ultimo a mollare.

Settembrini 5.5 - Un paio di sortite e poco più nella prima parte. Si deprime ben presto nella ripresa.

Chiaretti 5 - Gara molto al di sotto del proprio standard. Esce dopo 40' visibilmente contrariato (Dal 42' Pezzi 5.5 - Anche lui in difficoltà contro il furore umbro).

Vido 5 - Non arrivano tanti palloni giocabili nella prima parte. Solo un tiro e poco più. Via dopo 45'. (Dal 46' Arrighini 6 - Ci prova, ma la partita finisce presto.).

Kouamé 5.5 - Sfiora il gol in un'occasione, ma anche lui non è fortunato. Pomeriggio da dimenticare in fretta. (Dal 63' Lora 5.5 - Entra in campo per limitare il passivo.).