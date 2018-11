Le pagelle del Cittadella - Paleari c'è, attacco spuntato

Risultato finale: Padova-Cittadella 0-0

Paleari 6.5 - Attento per tutti i 90'. Non sbaglia un intervento.

Ghiringhelli 6 - Poco spinta sulla fascia, ma tiene la posizione e poche volte va in difficoltà.

Drudi 6.5 - Prestazione più che sufficiente per il centrale. Grande personalità.

Frare 6.5 Tanta esperienza in mezzo alla difesa: con astuzia e fisico tiene botta.

Benedetti 6 Sufficiente primo tempo in fase di spinta. Senza macchie in fase di ripiegamento.

Proia 5.5 - Scolastico in fase di non possesso, spinge poco in avanti. (Dal 64' Settembrini 6 - Spezzone di gara positivo).

Iori 6 - Dà lustro alla manovra di centrocampo. Pericoloso al tiro, palla fuori di poco.

Branca 6 - A fasi alterne: meglio nella ripresa rispetto alla prima parte di gara.

Schenetti 6 - Primo tempo complicato in fase offensiva: si dedica, con giudizio, alla fase di non possesso. Volitivo anche nella ripresa.

Finotto 6 - Pochi palloni giocabili, ci prova, ma non è fortunato.

Scappini 5.5 - Pochi sprazzi nel primo tempo. Anche nella ripresa si vede poco. (Dal 75' Strizzolo s.v. - )