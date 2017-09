Le pagelle del Cittadella - Pasa in evidenza, bocciati Schenetti e Kouame

Risultato finale: Frosinone-Cittadella 2-1

Paleari 6 - Non può nulla sui gol subiti.

Salvi 6 - Qualche buona iniziativa, nulla di eclatante. Porta comunque a casa la sufficienza.

Adorni 5.5 - Spesso in difficoltà nell’arginare l’impeto di Ciofani in area di rigore, non sempre è perfetto in chiusura.

Varnier 5.5 - La retroguardia ospite vacilla anche a causa sua, l’intesa con il compagno di reparto non è delle migliori.

Bendetti 6 - Bravo a provare più volte a rendersi parte attiva della manovra con inserimenti e sovrapposizioni, ma non sempre viene premiato.

Siega 6 - A fari spenti prova a rendersi pericoloso inserendosi alle spalle dei difensori e questa sembra una delle poche armi a disposizione del Cittadella. Dal 69’ Settembrini 5.5 - Non un grande impatto sul match.

Iori 6 - Prestazione sufficiente, ma serve qualcosa in più per spostare gli equilibri.

Pasa 6.5 -E’ fra i più in forma del Cittadella ed è quello che si sacrifica di più in entrambe le fasi. Ma serve a poco.

Schenetti 5 - Ci si aspettava tutt’altra gara da lui, spesso fuori dal gioco e mai pericoloso. Dal 59’ Chiaretti 5.5 - Non riesce ad invertire la rotta.

Litteri 6 -Riapre il match a fine primo tempo con un buon guizzo, che però rimane l’unico dell’intera gara.

Kouame 5 - Con la sua velocità potrebbe creare molti più pericoli in area avversaria. Dall’80’ Arrighini SV.