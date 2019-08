Le pagelle del City - De Bruyne delizia, Bernardo fondamentale. Male Walker

Risultato finale: Manchester City-Tottenham 2-2

© foto di Imago/Image Sport

Ederson 6 - Freddato dall'unica conclusione del Tottenham nel primo tempo: il sinistro di Lamela non è angolatissimo, ma comunque sufficientemente calibrato da metterlo sotto scacco. Non corre altri pericoli.

Walker 5 - Gestisce con criterio le operazioni sulla destra fino al pari di Lucas: inaccettabile che un difensore di tale caratura si faccia sovrastare di testa, su palla inattiva, da un brevilineo come il brasiliano.

Otamendi 6,5 - Buon lavoro al centro della linea: con dedizione si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nella squadra di Guardiola. Punge anche sugli sviluppi di un corner con una torsione di testa allontanata in acorbazia da Rose.

Laporte 5,5 - È tutta la linea del City a non accorciare in tempo sul pari di Lamela, ma è soprattutto lui a temporeggiare oltre il lecito, lasciando all'argentino il margine per prendere la mira e insaccare in buca d'angolo con il mancino.

Zinchenko 6 - Cerca la soluzione personale in due occasioni, scaldando entrambe le volte i guanti a Lloris. Utile alla causa in appoggio alla manovra, soffre qualche serpentina di Lucas dopo l'ingresso del brasiliano.

Gundogan 5,5 - Si perde in mischia il neo-entrato Lucas, che va a svettare sul primo palo (più in alto di Walker) per il due a due. L'unico neo su una gara disputata altrimenti con la consueta proprietà tecnica.

Rodrigo 6 - Elemento dal peso specifico importante nel centrocampo disegnato da Guardiola. Impatto fisico abbinato a un buon senso tattico, per consentire alle due mezzali di giocare più a briglia sciolta. Fa il suo, con ordine. (Dal 78' David Silva s.v.).

De Bruyne 7,5 - Tutto il meglio del suo repertorio nei primi quarantacinque minuti: inserimenti, visione di gioco e doppio assist. Il primo (per Sterling) è una delizia, il secondo è calibrato ineccepibilmente per il taglio del Kun.

Bernardo Silva 7 - Pedina fondamentale per il gioco di Guardiola. Oltre a dare del tu al pallone, è decisivo anche in fase di non possesso. Ispira il raddoppio di Aguero con l'imbucata per De Bruyne. (Dall'80' Mahrez s.v.).

Aguero 6,5 - Per buona parte del primo tempo è sorprendentemente poco coinvolto nel fraseggio dei compagni. Poi però batte un colpo con ciò che gli riesce meglio: famelico sul radente da destra di De Bruyne, prende il tempo ad Alderweireld e mette la firma sul raddoppio. Alerco con Guardiola al momento del cambio annullato dall'abbraccio nel finale.

Sterling 7 - Che Guardiola l'abbia trasformato in un esterno goleador è ormai ampiamente assodato, ma sorprende la facilità con cui trova la porta, specie rispetto al passato. Approfitta del cioccolatino di De Bruyne e spinge in porta il pallone del momentaneo uno a zero.