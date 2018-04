Le pagelle del City - Sterling padrone della fascia destra, Jesus da record

La squadra di Guardiola, già campione d'Inghilterra, continua a vincere e a macinare record.

© foto di Imago/Image Sport

Ederson 6 - Bravo ad anticipare Cresswell sull’assist di Lanzini nel primo tempo. Forse poteva mettere un uomo in più in barriera sul gol dell’1-2, ma ha comunque poche responsabilità.

Walker 6,5 - Spinta continua sulla fascia destra. Da due suoi break nascono i primi gol del Manchester City. Concede qualcosa nel momento in cui i suoi compagni si disuniscono, ma è comunque protagonista di un’ottima prestazione. (dal 62’ Danilo 6 - Il West Ham ormai è in bambola e continua a spingere quasi fosse un’ala aggiunta).

Otamendi 6,5 - Ordinato e anche poco impegnato. L’unica sbavatura il giallo rimediato su Lanzini per un fallo decisamente in ritardo commesso nel primo tempo.

Laporte 6,5 - Vince il duello con Arnautovic annullando per tutti e 90 i minuti il centravanti di Moyes. Potrebbe essere più preciso in fase d’impostazione, ma la sua gara resta comunque più che sufficiente.

Delph 6 - Zabaleta fa un grande lavoro in fase di copertura e lo costringe ad accentrarsi molto quando attacca. Azzerata del tutto la sua pericolosità. Non soffre, però, quasi mai in fase difensiva.

De Bruyne 7 - Prototipo del giocatore moderno. Capisce quando è il momento di spingere e quando c’è bisogno di lui in fase di copertura. Da un suo cross dopo una progressione sulla destra nasce l’azione del gol numero 100 del City in Premier League.

Fernandinho 7 - Gioca tanti palloni ed è sempre lui a iniziare l’azione spesso abbassandosi anche tra i due centrali. Non forza quasi mai la giocata nella prima mezz’ora di assoluto dominio Citizens e forse avrebbe potuto osare di più. Nel momento in cui calano i suoi compagni si mette in evidenza anche lui per qualche errore di troppo. Nella ripresa sale di nuovo in cattedra iniziando l’azione che lo porterà a calare il poker al London Stadium.

Gundogan 6 - Tanto movimento tra le linee e quasi sempre gira il pallone di prima. Dal suo fallo su Fernandes nasce la punizione che ha accorciato le distanze sul finire del primo tempo. (dal 72’ Yaya Touré 6 - In poco più di 15 minuti sono tante le verticalizzazioni in area non sfruttate dagli attaccanti. Il suo utilizzo, se centellinato, garantisce sempre standard elevati).

Sanè 7,5 - E’ il più attivo del tridente nei primi minuti e da una sua conclusione da fuori arriva il gol che sblocca la partita. Inizia a sinistra, ma si sposta subito a destra facendo impazzire sia Evra che Cresswell.

Jesus 7- Assente dalla manovra offensiva nonostante la grande mole di gioco creata dai suoi compagni. Nella ripresa cambia atteggiamento si abbassa molto per cercare palloni giocabili e il terzo gol porta la sua firma dopo aver aperto e chiuso l’azione. (dal 79’ Nmecha - s.v.)

Sterling 7- Non dà punti di riferimento svariando su tutto il fronte d’attacco, ma il più delle volte sfonda per vie centrali. Diverse le occasioni create verso la porta difesa da Adrian, suoi gli assist per il tre e quattro a uno.