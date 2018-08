Le pagelle del Copenaghen - Joronen para tutto, N'Doye poco lucido

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Joronen 7.5 - Se il Copenaghen vola in Europa League lo deve al suo portiere: decisivo su Cornelius, bravissimo sia all'andata che al ritorno.

Ankersen 6.5 - Parte lento, poi decolla nella ripresa, mettendo più di una volta in difficoltà Gosens e compagni. Dopo essere stato ammonito per simulazione si assesta e tiene botta in fase difensiva.

Vavro 6.5 - Ruvido in alcune circostanze, ma si dimostra una roccia, mai domo. Decisivo dal dischetto.

Bjelland 6.5 - Guida con giudizio la difesa. Concede poco agli avversari. Efficace sui contrasti.

Boilesen 5.5 - Non sempre è lucido in fase offensiva. Ci prova anche lui al tiro senza fortuna. Spreca un'ottima occasione. (Dal 109' Bengtsson s.v.- )

Skov 6.5 - Più che buona la prima frazione con tanti palloni recuperati. Meno pungente nella ripresa, ma non molla fino alla fine.

Zeca 6.5 - Gioca un match giudizioso, più volte al tiro, recupera tanti palloni, più volte ultimo baluardo.

Falk 6 - Prestazione dignitosa per il mediano. Primo tempo con pochi guizzi, attento fino a quando rimane in campo. (Dal 66' Sotiriou 5.5 - Sufficiente per l'impegno, ma zero pericolosità)

Thomsen 6 - Spinge con continuità sulla fascia. Meglio nella ripresa rispetto al primo tempo. (Dal 79' Gregus 6 - Tiene alta la squadra e recupera diversi palloni.)

Fischer 6 - Se ne va prima dei rigori. Si dà da fare sia sulla fascia che in attacco. Avrebbe una chance per segnare, ma Palomino lo blocca. (Dal 109' Kvist s.v. )

N'Doye 5 - Rimbalza tra i tre difensori dell'Atalanta. Pasticcione, fatica a concludere con efficacia.