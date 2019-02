Le pagelle del Cosenza - Difesa granitico, bene Sciaudone

Risultato finale: Cosenza-Cittadella 2-0

© foto di Federico Gaetano

Perina 6 - Attento tra i pali, non corre in realtà grandi pericoli lungo la gara.

Corsi 6 - Tiene la posizione, soffre un po' in particolare nel primo tempo. Meglio nella ripresa.

Idda 6.5 - Tiene botta agli attaccanti del Cittadella. Buona prova nella ripresa.

Dermaku 6.5 - Mai in difficoltà in difesa, in particolare nella ripresa, riuscendo a contenere l'attacco avversario. Sfiora anche il gol.

Legittimo 6 - Tiene bene la posizione, mai distratto. Anche lui non si fa sorprendere.

Bruccini 6 - Poco appariscente, ma lo trovi ovunque, sufficiente sia in ripartenza che in fase di non possesso.

Palmiero 6.5 - Inizio timido, poi sale con il passare dei minuti. Meglio nella ripresa rispetto al primo tempo.

Sciaudone 7 La grinta e l'impegno ci sono, sale con il passare dei minuti. Nella ripresa timbra il secondo gol consecutivo. Che impatto! (Dall'88' D'Orazio s.v. - ).

Baez 6.5 - A sprazzi, ma prestazione di sostanza. Già ottima l'intesa con Tutino ed Embalo. Manca solo il gol. (Dal 90' Del Sole s.v. - )

Tutino 6.5 - Meriterebbe anche di più, ma su tre occasioni clamorose ne realizza solo una. Si tratta comunque, del leader tecnico della squadra. Dai suoi piedi passa la salvezza del Cosenza. (Dal 79' Maniero s.v.- )

Embalo 6.5 - Bell'impatto sul match. Si integra bene con i nuovi compagni. Esce tra gli applausi del pubblico. (Dall'85' Mungo s.v.- )