Le pagelle del Cosenza - Garritano ci prova, Maniero flop

Risultato finale: Cremonese-Cosenza 2-0

© foto di Federico Gaetano

Cerofolini 6 - Esordio sfortunato, poco può sui gol di Mogos e Paulinho

Capela 5.5 - Contro Paulinho vive un pomeriggio non semplice. Fatica nei momenti chiave del match.

Dermaku 5.5 - Prova insufficiente al centro della difesa. Ci prova nella ripresa di testa, ma non è fortunato.

Tiritiello 5 - Inserito a sorpresa, non dimostra appieno di essersi guadagnato la chance. Pomeriggio sfortunato

Bearzotti 5,5 - Poca spinta sulla fascia, nessun errore degno di nota in fase di non possesso, ma si limita al compitino. (Dal 52' Corsi 6 - Ci prova con la solita grinta, ma non ce la fa a lasciare il segno.)

Bruccini 6 - In mediana svolge il compito con giudizio. Sbarra più volte la strada agli avversari.

Verna 5.5 - Discreto match per un'ora di gioco, poi esce per una questione tattica. (Dal 59' Tutino 5.5 - Nessun cambio di ritmo. )

Verna 5.5 - Pomeriggio deludente per il mediano. Troppe giocate elementari, fatica a contrastare gli avversari.

D'Orazio 5.5 - Spinge sulla fascia con alterne fortune. Meglio nel primo tempo rispetto alla ripresa.

Garritano 6 - Il migliore per qualità e quantità nella prima parte di gara. Tiri, corsa e cuore. Meno continuo nella ripresa, ma rimane il migliore.

Maniero 5 - Pesa l'errore nel primo tempo solo davanti a Cerofolini. Poi pochi spunti per pungere. Prova incolore. (Dal 78' Perez s.v. - )