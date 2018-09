Le pagelle del Cosenza - Mungo ci prova, Di Piazza spreca

Risultato finale: Cittadella-Cosenza 2-0

Saracco 6 - Poco può sui rigori di Iori, per il resto si era ben disimpegnato.

Capela 6 - Tiene bene la sua posizione. Commette pochissime sbavature.

Dermaku 6 - Prova sufficiente in mezzo alla difesa. Contiene gli attaccanti avversari. Esce per infortunio. (Dal 67' Pascali 5 - Ritorno amaro al Tombolato. Causa un rigore, in ritardo in più di una circostanza.)

Legittimo 5.5 - Sempre pronto a chiudere, lotta su ogni contrasto. Si disunisce nella ripresa. (Dal 77' Di Piazza 5 - Ha una chance, ma la spreca. Poi viene ben contenuto dalla difesa di casa.)

Corsi 6 - Spinge con continuità nella seconda parte anche nei momenti più complicati. Sorpreso, però, in occasione del primo rigore.

Verna 6 - In mediana svolge il compito con giudizio. Sbarra più volte la strada agli avversari.

Palmiero 5.5 - Poco ritmo nell'azione, fatica a fronteggiare gli avversari. (Dal 67' Bruccini 5.5 - Non c'è il cambio di passo.)

Mungo 6.5 - Pomeriggio positivo per il centrocampista malgrado la sconfitta. La sua prestazione fa ben sperare: bello l'assist per l'azione sprecata da Di Piazza.

D'Orazio 6 - Si dà da fare in entrambe le fasi, in particolare nella ripresa.

Tutino 5.5 - Primo tempo abulico, senza grandi sussulti. Le sue scorribande vengono adeguatamente fermate.

Maniero 5.5 - Lavoro sporco, ma poche possibilità di rendersi pericoloso.