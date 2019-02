Le pagelle del Cosenza - Perina decisivo, Tutino guida i calabresi

Risultato finale: Cosenza-Carpi 1-0

© foto di Andrea Rosito

Perina 7 - Poco da dire, il rigore parato nel finale è fondamentale per la vittoria finale.

Legittimo 7 - Nella ripresa prende per mano la squadra, copre ogni punto della propria area di rigore strappando gli applausi del pubblico.

D'Orazio 6.5 - Abile in entrambe le fasi di gioco, anche nella ripresa trova i tempi giusti per insidiare gli avversari.

Capela 6 - Attento nelle retrovie, concede pochissimo agli attaccanti avversari.

Bittante sv - Costretto ad uscire prima della mezzora per un infortunio muscolare. (Dal 24' Izco 6 - Entra e riesce ad entrare subito in partita, buona prova).

Sciaudone 7 - Uno dei migliori in campo: non trova il gol ma è una costante spina nel fianco.

Palmiero 6.5 - Dà i tempi giusti alla sua squadra, meritando anche in fase difensiva.

Bruccini 6 Nel primo tempo è sempre nel vivo, abile in copertura ma anche nel far ripartire i suoi. Cala nella ripresa.

Tutino 7 - Trova un gran gol che di fatti decide la partita, ma tiene in appresione gli avversari in tutta la partita.

Litteri 6 - Si muove tanto per creare spazi dà far sfruttare ai compagni. (Dal 70' Maniero 6 - Ci prova in un paio di occasioni, non è fortunato).

Báez 6.5 - Anche lui si destreggia con diversi suggerimenti interessanti. (Dal 77' Hristov sv).