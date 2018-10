Le pagelle del Cosenza - Saracco fatale, mediana a corrente alternata

Risultato finale: Brescia-Cosenza 1-0

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Saracco 5 - La sua uscita sbagliata costa la sconfitta ai suoi. Sfortunato.

Corsi 6 - Poco spinta sulla fascia, ma tiene la posizione e poche volte va in difficoltà.

Idda 6 - Prestazione sufficiente per il centrale. Sbaglia pochissimo in fase di marcatura.

Dermaku 6 Si integra bene con il compagno di reparto. Tiene botta alle azione offensive dei lombardi.

Legittimo 6 Sufficiente primo tempo in fase di spinta. Senza macchie in fase di ripiegamento. (Dal 71' Anastasio s.v. )

Bruccini 6 - Match senza infamia e senza lode. Esce per un infortunio alla spalla. (Dal 57' Varone 6 - Qualche iniziativa interessante in mezzo al campo)

Palmiero 5.5 - Via per scelta tattica dopo un tempo. Non aveva particolarmente brillato. (Dal 46' Baez 5.5 - Subito al tiro, si spegne presto.)

Mungo 6 Corre e difende, non sempre ordinato, ma dà tutto fino alla fine.

Garritano 6 - Si muove con eleganza e velocità. Alle volte è troppo precipitoso, ma è generoso fino al termine.

Maniero 6 - Ci prova, ma sbatte contro i difensori del Brescia.

Tutino 6 - Non ripete la prestazione scintillante contro il Foggia. Anche lui si impegna, ma senza esito.