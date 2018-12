Le pagelle del Crotone - Firenze ci prova, Romero errore fatale

Risultato finale: Benevento-Crotone 3-0

Cordaz 5.5 - Non perfetto sul gol di Insigne, per il resto può poco.

Faraoni 5.5 - Primo tempo pieno di errori e duelli persi: male anche nella seconda parte.

Golemic 5.5 - Parte bene, poi non riesce, né con le buone né con le cattive a neutralizzare il Benevento.

Sampirisi 5.5 - Assente ingiustificato sulle azioni più pericolose del Benevento.

Martella 5.5 - Inizio pimpante, poi cala come tutta la squadra. Si intristisce nella ripresa.

Rohden 5.5 - Inizia bene, poi improvvisamente si spegne. Fuori dopo un tempo. (Dal 46' Romero 4 - Malissimo nello spezzone in campo. Perde un pallone "sanguinosa" che dà il via all'azione del raddoppio. Oddo arrabbiato. Dal 63' Simy 5.5 - Anche lui ha una chance, ma la spreca).

Zanellato 5.5 - Grande chance nella ripresa, ma non ne approfitta. Può dare di più ai pitagorici.

Barberis 5 - Molle nell’interdizione, latitante nella costruzione. Sbaglia anche lui in occasione del gol di Buonaiuto.

Firenze 6 - Il trequartista dà il suo contributo in entrambe le fasi., ma ben presto si spegne.

Budimir 5 - Un paio di palle invitanti gli arrivano, non le capitalizza a dovere

Stoian 6.5 - Primo tempo da incubo, in cui non riesce mai a metterci una pezza. Oddo lo toglie nell’intervallo (Dal 46' Nalini 5 - Ha una chance per segnare ma la spreca.)