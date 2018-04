Le pagelle del Crotone - Gol pesante per Simy, bene la difesa

Risultato finale: Crotone-Bologna 1-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cordaz 6.5 - Sempre sicuro tra i pali, attento per tutti i 90'

Faraoni 6.5 - Primo tempo di grande intensità, ripresa con coraggio. Sbaglia pochissimo.

Ceccherini 6.5 - Si integra bene con il compagno di reparto, prestazione più sufficiente, tiene botta e concede poco all'avversario.

Capuano 6.5 - Usa il fisico per fermare gli avversari. Ammonito, era diffidato e salterà la prossima gara.

Martella 6.5 - Gara giudiziosa, senza tanti fronzoli. Tiene bene la posizione.

Barberis 6.5 - Gioca un match gagliardo, quantità e qualità in mediana.

Mandragora 6 - Tocca tanti palloni in mezzo al campo, non sempre è lucido in alcuni frangenti, sbaglia un po' troppo.

Stoian 6.5 - Bello l'assist per il gol di Simy. Come mezzala dà più qualità al centrocampo avversario.

Trotta 6 - Con generosità spinge in avanti, prende un palo e si integra bene con i compagni. Cala vistosamente nella ripresa. Gara di sacrificio. (Dal 67' Sampirisi 6 - Spezzone di gara a buon ritmo.)

Simy 7 - Trova il gol con un bel piatto sinistro. Lotta fino alla fine. (Dal 83' Tumminiello s.v. )

Ricci 6 - Partita discreta, a corrente alternata. Meglio nella prima parte, rispetto ai secondi 45'. (Dal 78' Rohden s.v. )