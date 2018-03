Le pagelle del Crotone - Martella sorpreso, giornata dura per Trotta

Risultato finale: Fiorentina - Crotone 2-0

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cordaz 6 - Prova a salvare i suoi sul gran tiro di Eysseric, ma non può niente sulla respinta ravvicinata di Simeone. Idem sulla cannonata di Chiesa da due passi. Salva i suoi finché può.

Faraoni 6 - Ha Eysseric sul suo lato e tutto sommato riesce a contenerlo abbastanza bene nell'arco dell'intera partita. La prova della sua squadra non è certamente buona ma lui è tra i meno colpevoli.

Ceccherini 5,5 - Non perfetto in occasione del gol di Simeone: alza la mano per un fuorigioco che non c'è e non segue l'argentino. Riesce poi a leggere meglio i movimenti della punta di casa, ma è tardi.

Capuano 5 - Lascia i suoi in inferiorità numerica nell'ultima mezz'ora, prendendosi due gialli ad inizio secondo tempo. Sembra esserci lo zampino di Valeri, ma lui, così esperto, su Chiesa sbraccia troppo.

Martella 5 - Sue le maggiori responsabilità in occasione del vantaggio viola: la sua ribattuta di testa è troppo corta e permette la volée di Eysseric. Colto di sorpresa pure sul raddoppio di Chiesa.

Barberis 5,5 - Anche lui è tra i grandi assenti dei primi minuti, nei quali si fatica a ricordarsi che è in campo. Zenga gli intima di guardare di più la profondità ma ad inizio ripresa lo chiama fuori dal campo. (dal 56' Crociata 5,5 - Zenga vorrebbe un assetto più offensivo e pensa a lui per trovarlo. Sinceramente lo si è visto davvero pochissimo).

Mandragora 5 - Si innervosisce molto dopo aver preso un'ammonizione, a suo dire, ingiusta da parte di Valeri. Non si oppone sul secondo gol: l'assist di Saponara gli passa proprio sotto le gambe. Non gira.

Benali 5,5 - Suo il primo tiro davvero pericoloso dei calabresi: forse però da quella posizione poteva anche colpire meglio. Alla lunga distanza però finisce con lo sparire lentamente dai radar dell'incontro.

Ricci 5,5 - Parte a destra per rientrare sul suo mancino, anche se non ci riesce praticamente mai. Le cose non migliorano granché neanche quando Zenga lo sposta sul lato opposto. Fuori nel finale. (dal 73' Sampirisi 6 - Subentro per gli ultimi venti minuti circa di partita. L'obiettivo dell'allenatore è tamponare quel lato di campo, e lui tutto sommato quello fa).

Trotta 5 - Giornata molto complicata per il centravanti, preso spesso nella morsa dei due centrali viola. Avrebbe l'opportunità di redimersi nel finale dopo i pochissimi palloni toccati, ma si fa ipnotizzare da Sportiello.

Stoian 6 - Il primo dei suoi che prova a dare la carica dopo la partenza molto negativa del Crotone. Soprattutto nel primo tempo crea belle cose a sinistra. Poi però esce dopo il rosso a Capuano. (dal 64' Ajeti 6 - Il suo mancato ingresso anticipato fa infuriare Zenga. Quando entra il punteggio è già sul 2-0 finale, e per lui non c'è da svolgere chissà quale tipo di lavoro).