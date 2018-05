Le pagelle del Crotone - Simy ci prova, Trotta sottotono

Risultato finale: Chievo-Crotone 2-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cordaz 6 - Non può nulla sul colpo di testa vincente di Birsa e sul super gol di Stepinski. Per il resto si fa sempre trovare pronto quando Hetemaj e compagni calciano verso la sua porta.

Faraoni 5.5 - Soffre un po’ i movimenti senza palla di Giaccherini, che dà il via alle sovrapposizioni di Gobbi. Nella metà campo avversaria si propone con costanza.

Ceccherini 6.5 - Pronti-via e trova il gol dello 0-1, giustamente annullato dalla terna arbitrale. In difesa commette qualche sbavatura, ma tutto sommato duella ad armi pari contro Inglese.

Capuano 6 - Anche lui, come Ceccherini, tiene alto il livello dell’attenzione fino all’ultimo e nel primo tempo non trova l’appuntamento col gol per questione di sfortuna.

Martella 6 - E’ il colpevole principale sull’1-0 del Chievo: guarda solo il pallone sul cross di Gobbi e si fa nettamente sovrastare da Birsa. Prova a riscattarsi macinando chilometri sulla fascia e servendo a Tumminello il pallone dell’inutile 1-2.

Barberis 6 - Sempre nel vivo della manovra rossoblù, tocca una quantità industriale di palloni nel settore centrale del campo. Raramente, però, riesce a fare ciò che vorrebbe.

Mandragora 5.5 - Meno lucido rispetto al solito col pallone tra i piedi, sempre un tocco in più che favorisce la lettura della difesa avversaria.

Stoian 5.5 - Forza sempre la giocata a volte sbagliando, questo è vero. Ma, soprattutto nel primo tempo, è uno dei pochi che cerca di far scoccare la scintilla per invertire la rotta. Cala nella ripresa. (Dal 70’ Ricci 5.5 - Entra in campo per provare a dare la scossa, ma in realtà non si nota.)

Nalini 5.5 - Viene servito poco dai compagni e nell’uno contro uno gli riesce poco e nulla. Un po’ sottotono, non la sua miglior partita delle ultime settimane. (Dal 78’ Rohden s.v.)

Trotta 5.5 - Si muove molto, anche senza palla, per non dare punti di riferimento ai difensori del Chievo. Spesso s’inserisce in area di rigore, ma i compagni non riescono a trovarlo con le giuste misure. (Dall’86’ Tumminello 6.5 - Mette la firma sul match: il suo gol potrebbe essere decisivo ai fini degli scontri diretti.)

Simy 6 - Molto statico, spesso i suoi movimenti vengono capiti in anticipo da due difensori esperti come Dainelli e Tomovic. Tutto sommato, però, riesce ad impensierire Sorrentino e nella ripresa colpisce un palo clamoroso.