Le pagelle del Crotone - Stoian superficiale, si salva solo Sampirisi

Lazio-Crotone 4-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Cordaz 5 - Nessun grande intervento. Quando la squadra si disunisce, poi, subisce l'imbarcata.

Sampirisi 6 - Fino al 2-0 era stato il migliore in campo per precisione, senso tattico, diagonali difensive e la velocità con cui aveva fermato Lukaku. Poi nel finale sbaglia anche lui in un paio di occasioni. Dall'83' Faraoni s.v.

Ajeti 5 - Gara dai due volti: primo tempo da 7, con almeno tre chiusure importanti su Immobile; nella ripresa però sbaglia sul primo gol, quando non interviene bene in scivolata, poi si siede troppo facilmente a terra sul gol di Lulic.

Ceccherini 5 - Qualche errore di posizionamento caratterizza la sua prestazione. Spesso è troppo molle negli interventi.

Martella 5,5 - Spinge tanto sulla fascia sinistra, spesso guadagna il fondo e va anche ad un passo dal gol nel secondo tempo. Troppe leggerezze tecniche però da parte sua.

Rohden 5,5 - Si fa vedere sempre in fase d'inserimento, spesso si sposta anche dall'altro lato. Svaria, ma non trova mai la giocata vincente.

Barberis 5 - Non riesce ad incidere sulla partita. Si vede solo quando va a calciare i piazzati.

Mandragora 5,5 - Nel primo tempo vince tanti duelli con Milinkovic-Savic, combatte a centrocampo. Ma quando la squadra va in bambola è tra i peggiori.

Trotta 5,5 - In avanti non si rende mai davvero pericoloso. Da apprezzare invece lo spirito di sacrificio in fase di ripiegamento.

Budimir 5 - Smista il gioco nel primo tempo, ma fa solo questo. Mai vicino al gol, quasi non calcia neanche in porta. Impalpabile. Dall'84' Simy s.v.

Stoian 5 - Quando c'è da coprire, commette qualche leggerezza di troppo. Spesso perde palla e non riesce ad insidiare la difesa. Spesso superficiale nelle giocate. Dal 65' Tonev 5 - Entra lui e cambia poco davanti: quasi non tocca palla.