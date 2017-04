Le pagelle del Crotone - Trotta devastante, difesa concentrata

Crotone-Milan 1-1

© foto di Federico Gaetano

Cordaz 7 - Conferma l'ottimo momento di forma, sempre attento sulle conclusioni dei rossoneri. Non può nulla sul gol di Paletta.

Rosi 6.5 - Controlla bene Deulofeu, non si arrende alla velocità dello spagnolo e non gli concede mai la giocata pericolosa.

Ceccherini 6 - Fa buona guardia su Lapadula, molto concentrato e attento. Prestazione senza sbavature. Esce per infortunio nella ripresa. Dal 70' Dussenne 6 - Si sistema al centro della difesa e aiuta la sua squadra a portare a casa un prezioso punto.

Ferrari 6.5 - Gioventù al potere, il centrale dei pitagorici è ormai una certezza ed è pronto per giocare a livelli più alti. Non sbaglia praticamente nulla.

Martella 6.5 - Soffre un po' Suso in fase difensiva, ma è tra i più pericolosi in avanti. Bravissimo a ribaltare l'azione, sempre puntuale negli anticipi.

Rohden 6 - Aiuta molto in fase difensiva, il suo lavoro è tatticamente fondamentale. Vangioni e Deulofeu non sfondano praticamente mai. Dall'80' Capezzi s.v..

Crisetig 6.5 - Tanta corsa ma anche grande qualità nelle giocate. Il centrocampista sta disputando un grande finale di stagione, elemento fondamentale nello scacchiere tattico di Nicola.

Barberis 6 - Dopo due minuti mette all'incrocio un calcio di punizione, ma Donnarumma fa un miracolo e gli nega la gioia del gol. Sempre nel vivo della manovra.

Nalini 6 - Mossa a sorpresa di Nicola, che lo preferisce a Stoian. Gioca un buon match, mette in difficoltà Calabria con la sua velocità. Dal 54' Stoian 5.5 - Approccio un po' molle alla partita, sbaglia tanti appoggi e viene richiamato più volte dal tecnico.

Trotta 7 - Inizio di match da urlo per l'attaccante, che trova un gol bellissimo, mix di forza e precisione. Poi è pericoloso in altre circostanze, un vero trascinatore.

Falcinelli 6 - Fa un gran lavoro, come al solito, ma arriva poche volte alla conclusione. Meno presente del solito in fase realizzativa, ma utilissimo per la squadra.